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Darbeci FETÖ'nün yeni planı

Cezaevlerindeki FETÖ'cülerde, “Tek tip kıyafet giyelim. AİHM’den yüklü miktarda tazminat alacağız” yazılı notlar ele geçirildi.

06 Şubat 2018 Salı 08:18
Darbeci FETÖ'nün yeni planı

Muğla’da Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında yargılanan sanık Gökhan Güçlü’nün Türkçe “kahraman” anlamına gelen “HERO” yazılı tişörtle duruşmaya gelmesinin ardından “tek tip” gündeme gelen kıyafet düzenlemesi 696 sayılı KHK ile darbe ve terör suçları nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara zorunlu hale getirildi. Söz konusu düzenleme uyarınca darbeye teşebbüs suçlaması ile cezaevinde bulunan 6 bin 800 kişinin ‘badem kurusu’, silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak gibi terör suçlarından hükümlü ve tutuklu bulunan 51 bin 700 kişinin ise gri renkte tulumla hakim karşısına çıkması planlanıyor.

YÖNETMELİK ÇIKMADI

Belirtilen suçlardan cezaevlerinde bulunan erkeklerin giyeceği ‘badem kurusu’ ve ‘gri’ renkteki tulumlar dikilip cezaevlerine gönderildi. KHK’da, kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile yasa hükmünün uygulanmasına ilişkin diğer hususların ise 1 ay içinde çıkartılacak yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştı. Ancak belirtilen 1 aylık süre 26 Ocak’ta sona ermesine rağmen yönetmelik henüz çıkmadı.

RÜYALARI BİTMİŞ

FETÖ, örgüt üyelerini motive etmek ve çözülmelerin önüne geçmek için rüya seansları yapıyordu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kutsal dini bir kisveye büründürüp “Medrese-i Yusufiye” olarak tabana yaydığı cezaevlerinde bulunan örgüt üyelerinin her sabah uyandıklarında birbirlerine, "Bugün ne rüya gördün?" diye sordukları ve uydurdukları rüyaları birbirlerine anlattıkları öğrenildi. Ayrıca örgüt, sürekli yeni bir tarih vererek üyelerini beklenti içinde tutuyor. Ancak yargılamaların hızla sonuçlanması ve mahkumiyet kararlarının çıkmasıyla panikleyen FETÖ de yeni taktikler geliştirmeye devam ediyor.

TAZMİNAT ALACAKLARMIŞ

FETÖ’nün son umudu da 'tek tip kıyafet' uygulaması oldu. FETÖ’nün, son dönemde itirafçıların artmasıyla cezaevlerindeki örgüt üyelerinin direncinin kırılmaması için "AİHM’den tazminat alacaksınız" algısı oluşturduğu ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin de bu kapsamda birbirlerinin moral seviyesini yükseltmek için birbirlerine notlar gönderdiği öğrenildi. Ele geçirilen bir notta, "Tek tip kıyafet giyelim. AİHM’den yüklü miktarda tazminat alacağız" yazdığı belirtildi. Örgütün daha önce de AİHM üzerinden davaları bozma planı deşifre olmuştu. Savunmalarında da sürekli AİHM’i işaret eden FETÖ’cüler, adil yargılanmadıkları, savunma haklarını kısıtlandığı tezini işleme gayretine düşmüştü.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 08:18
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