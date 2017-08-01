Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Darbeci FETÖ'nün sözde 'Kayseri sıkıyönetim komutanı' hakim karşısında

Darbe girişimi sırasında örgütün sözde "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak adı geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın'ın yargılanmasına başlandı.

01 Ağustos 2017 Salı 15:40
Darbeci FETÖ'nün sözde 'Kayseri sıkıyönetim komutanı' hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, adı sözde Yurtta Sulh Konseyince hazırlanan listede "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın, hakim karşısına çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmada, Yalçın ve avukatı hazır bulundu.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, Cumhurbaşkanına suikast, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasına engellemeye teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan Yalçın, ifadesinde, 37 yıllık askeri hayatında hiçbir şekilde FETÖ ile bağlantısı olmadığını savundu.

ByLock kullanmadığını ve ismini sorguda öğrendiğini ifade eden Yalçın, darbe bildirisinde sıkıyönetim komutanı listesinde isminin bulunmasına ilişkin ise bu konuda bilgisi, imzası ve onayı olmadığını savundu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in tanık olarak dinlenmesini isteyen Yalçın, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlandığı belirtilen listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı İsmail Yalçın, 17 Temmuz'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelirken kent girişinde gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:40
  1. darbe girişimi
  2. Duruşma
  3. FETÖ
  4. İsmail Yalçın
  5. kayseri
  6. sanık
  7. Anadolu Ajansı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
    1. Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
    2. Zonguldak’ta feci kaza: 3 yaralı
    3. TFF'den Fatih Terim'e her ay 1 milyon..
    4. Kurbanlarını Gazze ve Suriye'de..
    5. Hint askerleri 1 Müslümanı daha katletti
    6. Yunusemre’de kilit parke taşı..
    7. Tunceli'deki operasyonda MKP'nin sözde..
    8. Ambulans yayaya çarptı!
    9. Patlayan kombi paniğe neden oldu
    10. Mavi listedeki terörist öldürüldü
    11. Madagaskar’da zincirleme trafik..
    12. Kaymakam Öztürk, köy ziyaretlerini..
    13. 9 ay boyunca 17 otelde beş kuruş..
    14. Almanlar bu Türk'ü konuşuyor
    15. Volkan patlayınca ortaya çıktı...
    16. Türkiye'den Kudüs çağrısı
    17. Sular altında kalacak... gün verildi..
    18. Sahte estetikçiyle ilgili flaş gelişme!
    19. 30 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı
    20. İstanbul'da FETÖ operasyonu: 42..
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!