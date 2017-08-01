Darbeci FETÖ'nün sözde 'Kayseri sıkıyönetim komutanı' hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, adı sözde Yurtta Sulh Konseyince hazırlanan listede "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın, hakim karşısına çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmada, Yalçın ve avukatı hazır bulundu.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, Cumhurbaşkanına suikast, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasına engellemeye teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan Yalçın, ifadesinde, 37 yıllık askeri hayatında hiçbir şekilde FETÖ ile bağlantısı olmadığını savundu.

ByLock kullanmadığını ve ismini sorguda öğrendiğini ifade eden Yalçın, darbe bildirisinde sıkıyönetim komutanı listesinde isminin bulunmasına ilişkin ise bu konuda bilgisi, imzası ve onayı olmadığını savundu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in tanık olarak dinlenmesini isteyen Yalçın, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlandığı belirtilen listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı İsmail Yalçın, 17 Temmuz'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelirken kent girişinde gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA