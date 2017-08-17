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Darbeci FETÖ'nün kurban bağış listesi ele geçirildi!

Bursa’da aralarında doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 11 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 09:54
Darbeci FETÖ'nün kurban bağış listesi ele geçirildi!

Evlerde yapılan aramalarda, içinde güncel kurban bağış listelerinin de yer aldığı çok sayıda örgütsel doküman ve 1 dolar ele geçirildi. 

Bursa merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda, aralarında doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube ekipleri tarafından örgütün öğretmen ve doktor yapılanmasına yönelik Bursa, İzmir ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlenerek 11 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, içinde güncel kurban bağış listelerinin de yer aldığı çok sayıda örgütsel doküman ve 1 dolar ele geçirildi. Örgütün doktor yapılanmasının içinde yer alan ve kendini gizleyen 1 şüphelinin de örgüt ile ilişkisi deşifre edildi. Şüpheli doktorun halen kamu hastanesinde çalıştığı, örgütün yapılanmasında üst yönetici konumunda olduğu ve 'Bylock' görüşmelerini bir başka örgüt üyesi üzerinden yaptığı tespit edildi. Zanlıların tamamının 'Bylock' programını kullandıkları ve bazılarının da FETÖ elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı belirlendi.

2’si kadın 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:54
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