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Darbeci FETÖ’nün kripto imamı tutuklandı!

Fethullahçı Terör Örgütü’nün Orta Asya ve Güney Afrika İrşad imamı olduğu öğrenilen şüpheli Osman Akpınar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:39
Darbeci FETÖ’nün kripto imamı tutuklandı!

Fethullahçı Terör Örgütü’nün Orta Asya ve Güney Afrika İrşad imamı olduğu öğrenilen şüpheli Osman Akpınar çıkarıldığı mahkemece ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY'nin bir dönem Alanya, sonradan ise Orta Asya ve Güney Afrika İrşad imamı olduğu öğrenilen şüpheli Osman Akpınar, geçtiğimiz günlerde Antalya Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu Alanya'da ikamet ettiği evde yakalanmıştı.

Şüphelinin halen bir devlet okulunda öğretmen olduğu ve kripto olarak kendini gizlediği ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan Akpınar'ın evinde ekiplerce arama yapılmış, çok sayıda dijital veri ele geçirilmişti.

Antalya Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü'ne getirilen ve sorguya alınan Akpınar'ın 100'den fazla yurtdışı çıkışı olduğu saptanmıştı. FETÖ imamı şüphelisinin bu yurtdışı çıkışlarını sahte doktor raporu almak suretiyle kamufle ettiği belirlenmişti.

Şüphelinin kardeşinin eski Kilis İl Emniyet Müdürü Mehmet Akpınar olduğu belirlenmişti. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Mehmet Akpınar'ın firari olduğu saptanmıştı. FETÖ imamı Osman Akpınar'ın ise deşifre olmamak için FETÖ'nün bilindik argümanlarından hiçbirisini kullanmadığı ve telefonuna ByLock indirmediği anlaşılmıştı.

TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Osman Akpınar, bugün sabah saatlerinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıkça sorgusu alınan şüpheli tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Buradaki sorgusu sonrası 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SABAH

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:39
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