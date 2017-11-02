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Darbeci FETÖ’nün gazetecilerinden Amerika basınına 3 milyon dolar

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’na 17 ilde operasyon yapıldı.

02 Kasım 2017 Perşembe 10:22
Darbeci FETÖ’nün gazetecilerinden Amerika basınına 3 milyon dolar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, onursal başkanlığı'nı Fetullah Gülen'in yaptığı kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 17 ili kapsayan operasyon için dün sabah düğmeye basıldı. Şüpheliler arasında üst düzey isimler bulunduğu öğrenilirken, 112 şüpheliden 45'i yakalandı.

ABD MEDYASINA 3.3 MİLY ON DOLAR

Polis, örgütten vakfa 5 yılda yaklaşık 5 milyon dolar aktarıldığını belirledi. Buna göre Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'na, 2011-2016 arasında Kaynak Holding'ten 4 milyon 857 bin TL aktarıldı. Vakıf da Gülen'in makale yazması ve kendisiyle röportaj yapılması karşılığında, 2013'ten itibaren Wall Street Journal (WSJ) başta olmak üzere ABD'deki gazetelere 3 milyon 312 bin dolar gönderdi. Nitekim WSJ, darbe girişiminin yıldönümünde Gülen'in bir röportajını yayımlamış, Türkiye'yi suçlayıcı ifadelere yer vermişti. Dosyadaki şüpheliler arasında, Zaman'ın firari Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, örgütün 2 numarası ve finans sorumlusu Mustafa Özcan ile Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav'ın da bulunduğu belirlendi. Bir numaralı şüpheli ise Fetullah Gülen.
Gözaltı kararı verilenlerden 35 şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu, 56'sının Bank Asya hesap hareketlerinde Gülen'in çağrısı doğrultusunda hesap artırımı bulunduğu kaydedildi.

46 ŞÜPHELİ YURTDIŞINDA

10 şüphelinin adının, aynı zamanda örgütün çatı dosyasında geçtiği, 46 şüphelinin ise havalimanı kayıtlarına göre yurt dışında gözüktüğü belirlendi. Gözaltına alınanlar arasında, ByLock kullandığı belirlenen ve Gülen'le samimi fotoğrafları çıkan eski Milliyet yazarı Mehmet Gündem ile yazar Nuh Gönültaş, gazeteci Behram Kılıç ve Şule Büyükçizmeci de bulunuyor.


(Sabah)
Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 10:22
  1. Fetullah Gülen
  2. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı
  3. ABD
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