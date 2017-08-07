Darbeci FETÖ'nün Doğan Center davasında mahkeme karıştı

1 vatandaşın da şehit olduğu işgal girişimiyle ilgili savunmasını yapan tutuklu yüzbaşı Mehmet Akif Aslan, "Emri sorgulama yetkimiz yoktur. O gece Reina'ya gidin deselerdi, oraya giderdik. Kamu güvenliği söz konusuydu" derken; tutuklu yüzbaşı Erdal Şeker ise "Verilen emre uymasaydım, Askeri Kanuna göre suç işlemiş olacaktım" dedi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu eski yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya, Mehmet Akif Aslan getirilirken; tutuksuz 10 sanık da duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya, eski bakan Nabi Avcı da müştekilere destek olmak amacıyla izleyici olarak katıldı.

SANIKLARA "VATAN HAİNİ" TEPKİSİ

Sanıkların kimlik tespitleri tamamlandıktan sonra müştekilerden biri, "Bizim acımız var, onlar gülümsüyor" diyerek sanıklara su şişesi fırlatınca özel güvenlik tarafından salon dışına çıkarıldı. Diğer müştekiler de "Terörist, vatan hainleri" diyerek sanıklara tepki gösterdi.

'SADECE EMRE İTAAT ETTİM'

Duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Akif Aslan'ın savunması ile başlandı. Sanık Aslan, "Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum. Sadece emre itaat ettim. Askeri kanunlar halen yürürlüktedir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığını kendime tek gaye edindim. FETÖ ile hiçbir iltisakım yoktur. Bylock kullanmadım. FETÖ'nün gazetesini, dergisini almadım, organizasyonlarına katılmadım" dedi.

'CNN TÜRK BİNASINA TERÖR SALDIRISI YAPILACAĞI SÖYLENDİ'

Sanık Aslan, 15 Temmuz gecesi Kurmay Albay Ahmet Zeki Gerehan tarafından çağrıldıklarını ve CNN Türk binasına terör saldırısı olacağını, bu nedenle binanın emniyete alınması için boşaltılması emrini verdiğini belirtti. Sanık Aslan, "Türlü gerekçeler göstererek göreve gitmemek hiçbir subaya yakışmaz. Mutlak itaat anlayışı böyledir. 34 yaşındayım. Beni vatan hainliğiyle suçlayanlar, Doğu'daki benim kadar görev yapmışlar mıdır? Bir gecede mi hain oldum. Emri sorgulama yetkimiz yoktur. O gece Reina'ya gidin deselerdi, oraya giderdik. Kamu güvenliği söz konusuydu" diye konuştu.

'KİMSEYE SİLAH DOĞRULTULMADI'

CNN Türk binasına hızla girdiklerini, içeride çekim yapan bir kameranı çekim yapmaması için uyardıklarını anlatan sanık Aslan, "Bina çalışanlarına, Genelkurmayın emri olduğunu binayı boşaltmalarını söyledim. Ne subaylar, ne askerler kimseye silah doğrultmadı. Silah namluları aşağı çapraz şekilde tutulu olduğu için kendilerine tutulduğunu sandılar" dedi. Vatandaşların provokasyonlarını bertaraf etmek için havaya ateş ettiğini de belirten sanık Aslan, 10 kişilik grubun kendisini linç etmeye kalktığını söyledi.

'BENİM İŞİM EMRE İTAAT ETMEKTİR'

İddianamede belirtildiği gibi "asker yönetime el koydu" şeklinde söylemleri olmadığını belirten sanık Mehmet Akif Aslan, "Askerlik hayatım boyunca amirlerime güven ve itimat içinde oldum. Benim işim emre itaat etmektir. Bu emrin bir kurgu, mizansen olduğunu nereden bileyim. O gün darbe girişimi olduğu aklıma gelmedi. Art niyet aramadım. Tek suçum sosyal medyaya bakmamış olmam. Keşke bakmış olsaydım. Her doğumgünümüzü kutlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, bize haber ulaştırabilir ve karargahlarımızdan çıkmamamız sağlanabilirdi. Bu yapılsaydı vatanı için çalışan subaylar burada yargılanıyor olmazdı" diye konuştu.

TAHLİYESİNİ VE BERAATİNİ TALEP ETTİ

Gazeteci Nedim Şener'e kesinlikle silah doğrultulmadığını, aksine Şener'in üzerlerine yürüdüğünü belirten sanık Aslan, görüntülerden de bunun anlaşılacağını da söyledi. Reina saldırganının 39 kişiyi öldürdüğünü ifade eden Aslan, "Kandırılarak kışla dışına çıkarıldık. Ben o teröristten daha iyi silah kullanmama rağmen hiçbir vatandaşa zarar gelmemiştir. Bu bizim iyi niyetimizi göstermektedir. Bu oyunu yazanlar ve oynayanlar farklıdır. Subaylar da er ve erbaşlar suçsuzdur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

"DARBE GİRİŞİMİ OLDUĞUNU BİLSEM GİTMEZDİM"

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, "Orada insanlar, size direniyorlar. Hiç anlamadınız mı darbeyi?" diye sorunca Sanık Mehmet Akif Aslan, "Darbe diye bir şey yoktu. O an aklımda olan tek şey binayı boşaltmaktı" diye cevap verdi. Daha sonra müşteki avukatı, "Pişman mısın?" sorusu üzerine sanık Aslan, "Olay günü emrin kanunsuz olduğunu bilmiyordum. O nedenle bugün emir verilse yine giderim. Ama darbe girişimi olduğunu bilsem gitmezdim" dedi. Bunun üzerine avukat bir kez daha sanığa "Pişman mısın?" diye sorunca sanık Aslan, "Bundan sonra verilen emri sorgularım" dedi. Avukat ise "Soruma cevap vermediniz, pişman mısınız?" deyince sanık Aslan da "Darbe girişime alet olduğum için üzgünüm" dedi.

"EMRE UYMASAYDIM SUÇ İŞLEMİŞ OLACAKTIM"

Daha sonra tutuklu sanık Erdal Şeker'in savunmasına geçildi. Sanık Şeker de, Ahmet Albay tarafından CNN Türk binasına terör saldırısı olacağı, binayı emniyete almaları konusunda emir aldıklarını belirtti. "Verilen emre uymasaydım, Askeri Kanuna göre suç işlemiş olacaktım" diyen sanık Şeker, "CNN Türk binasına geldik. Zamanla yarışıyorduk, çünkü saldırı zamanı bilinmiyordu. Yönergelere göre binanın nasıl boşaltılacağı belirtilir. Çekim yapan bir kişiyi uyardık. Personel boşaltma işlemnin yavaştan almaktaydı. Kimseye hakaret etmedik, silah kullanmadık" dedi. Sanık Erdal Şeker, darbeden haberi olmadığını belirterek erlere "Vur emri" vermediğini ve yayın kesme maksatlı binaya girdikleri yolundaki iddiaları da reddederek tahliyesini ve beraatini talep etti. Duruşmaya öğle arası verildi.

İDDİANAME

İddianamede tutuklu eski yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya, Mehmet Akif Aslan ile astsubaylar Muhammet Orhan Kaya, Muhammet Çınar ve 14 er "sanık", şehit edilen Vedat Barceğci "maktul", olaylarda yaralanan 4 kişi ise "mağdur" olarak yer alıyor. Doğan TV, Doğan Müzik Yapım, Hürriyet Radyo, D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım, Doğan Uydu Haberleşme Hizmetleri'nin de arasında bulunduğu 21 kurum ve kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, sanıkların "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanık Süleyman Ahmet Kaya'nın, Vedat Barceğci'nin öldürülmesi eyleminden dolayı "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Silahla tehdit", 9 kez uygulanmak üzere "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı şekilde engellenmesi" suçlarından 125 yıldan 215 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede, sanık Mehmet Akif Aslan'ın "Silahla tehdit", iki kez uygulanmak üzere "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıldan 39 yıla kadar, sanık Erdal Şeker'in "Silahla tehdit" ve "Basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı şekilde engellenmesi" suçlarından 4 yıldan 12,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörüldü. Sanık 14 erin çeşitli suçlardan 4'er yıldan 200'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.