Darbeci FETÖ’den tutuklu sanığın evinde örgütsel dokümanlar ele geçirildi
Bursa’nın Orhaneli İlçesi’nde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu M.D.'nin evinde jandarma tarafından yapılan aramada suç unsuru taşıyabileceği değerlendirilen örgütsel dokümanlar ele geçirildi.16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:09
Edirne’nin Keşan İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu M.D.’nin Bursa’nın Orhaneli İlçesi Karıncalı Mahallesi’ndeki ev ve eklentilerinde İl Jandarma Komutanlığı'nın talimatıyla, Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı’nca arama yapıldı. Aramada, suç unsuru taşıyabileceği değerlendirilen örgütsel dokümanlar ele geçirilerek Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği bildirildi.