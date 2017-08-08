Darbeci FETÖ'cülerin yeni hedefi deşifre oldu!
Ahmet Zeki Üçok, FETÖ'nün darbeyi inkar ettiğini ardından Kemalistlerin üzerine attığını şimdi de görevdeki isimlere çamur attığını söyledi.08 Ağustos 2017 Salı 10:13
Eski askeri savcı Ahmet Zeki Üçok, katıldığı programda FETÖ'yle ilgili önemli tespitlerde bulundu.
FETÖ'NÜN ALÇAK OYUNU
Fetullahçı teröristlerin 15 Temmuz gecesinden itibaren darbe girişimini reddettiğini ifade eden Üçok, örgütün elebaşı Gülen'in son zamanlarda Kemalist subayları suçlamaya başladığına dikkat çekti.
YENİ HEDEFLERİ GÖREVDEKİ KOMUTANLAR
Ahmet Zeki Üçok, FETÖ'nün son hedefinin ise görevdeki isimler olduğunu söyledi.
Akıncı Üssü davasında verilen ifadelere dikkat çeken Üçok, darbeci teröristlerin şaibe amacıyla görevde bulunan komutanları suçlayıcı ifadeler kullandığını söyledi.