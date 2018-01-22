Darbeci FETÖ'cüleri kaçıran şebeke çökertildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin FETÖ/PDY üyelerini yurt dışına çıkarttığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, Muğla'nın Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde 16 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.A., H.O.U., İ.D., A.A., İ.D. ve T.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin gemi kaptanı, memur, esnaf, çiftçi ve bir belediye çalışanı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 6 kişinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çok sayıda FETÖ/PDY üyesini tekneyle Yunanistan ve İtalya'ya götürdüğü öne sürüldü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

