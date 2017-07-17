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Darbeci FETÖ'cülere tek tip elbise için harekete geçildi!

Adalet Bakanlığı'nın FETÖ sanıklarının tek tip ekbise ile hakim karşısına çıkması için yasal hazırlıkları başlatma kararı aldığı öğrenildi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:37
Darbeci FETÖ'cülere tek tip elbise için harekete geçildi!

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, FETÖ sanıklarının mahkemeye tek tip elbise ile çıkarılmasına yönelik önümüzdeki günlerde yasal hazırlıklara başlanacak. Bakanlığın kapsamlı bir araştırma sürecinden sonra olası düzenlemenin teknik hazırlıklarına başlayacağı ifade edildi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Türk milleti aman dileyene ne kadar merhametli ise ihanetinde ısrar edene de o kadar şedittir. O hainlerin kapatıldıkları cezaevlerinin duvarları arkasında çürüyüp giderken, bunları düşünecek çok zamanları olacak, şu an iyi günleri. Geçenlerde Sayın Başbakanımızla da konuştum artık bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tep tip elbiseyle çıkaralım." 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:37
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