Darbeci FETÖ'cülere ByLock’tan yeni talimat!

MİT’in tespit ettiği kriptolu haberleşme programı ByLock üzerinden FETÖ mensuplarının yazışmaları deşifre olmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bir ByLock mailinde, örgüt üyelerinin 17/25 Aralık darbe girişimi sonrası başlayan FETÖ davaları kapsamında yakalandıkları takdirde sorulan sorulara ne cevap verecekleri ve nasıl davranacaklarına ilişkin talimatlar yer alıyor.

18 Şubat 2016 tarihinde gönderilen bir ByLock e-postasında, örgüt üyelerinin izleyeceği savunma stratejileri anlatılıyor. ‘Ne olursa olsun suçlamaların inkar edilmesi gerektiği’ belirtilen mesajda, “Velev ki bizi şikayet etmiş olsalar bile inkar ediyoruz. Aynı karede bulunsak bile inkar ediyoruz. Çok zorlandığımız anlarda ‘hatırlamıyorum’ diyoruz” ifadeleri bulunuyor.

BİLMİYORUM, GÖRMEDİM

Örgüt üyelerine ‘sorgu sırasında soğukkanlı olmaları’ yönünde talimat verilen mesajda, sorulan sorulara da ‘kısa ve öz cevap vermeleri’ isteniyor. ByLock e-postasında, “Fazla konuşmak fazla soruları da beraberinde getirir. ‘Bilmiyorum’, ‘görmedim’, ‘hatırlamıyorum’ ve ‘bana yapılan isnatları kabul etmiyorum’ denilmeli” şeklinde talimet yeralıyor. Örgüt üyelerine ayrıca, öğrencilerin bulunduğu hücre evlerine rahat gitmek ve faaliyetlerini devam ettirebilmek için ‘yaşam koçluğu’, ‘eğitim koçluğu’ ve ‘kariyer koçluğu’ gibi sertifikaların alınması yönünde talimatların verildiği görüldü.

‘MANTIKLI BİR ÇIKIŞ YOLU’

Sertifika alınarak örgüt faaliyetlerinin kılıfına uydurulması istenen mesajda konuya ilişkin şöyle deniliyor: “Mesela eğitim, yaşam veya kariyer koçu iseniz istediğiniz öğrenci evine rahatlıkla gidebilirsiniz. Hiçbir bir problem teşkil etmez. Oradaki üniversite öğrencilerine eğitim koçluğu yaptığınız söylenebilir. Sizi telefonla aramalarının hiçbir mahsuru olmaz. Bu özellikle BTM (Bölge Talebe Mesulü) ve üst kadro için mantıklı bir çıkış yolu olabilir.”

BU DA FATURA TAKTİĞİ

ByLock mesajında ayrıca, üzerine birden fazla elektrik, su ve kira sözleşmesi olan örgüt üyelerinin nasıl savunma yapacakları da şöyle anlatılıyor: “Zamanında bu evlerde kalıyordum, arkadaşlarla anlaşamadım, o evlerden ayrıldım. Elektrik, su veya kira sözleşmesi ne ise onu üzerimden almayı unutmuşum. En son bu evlerden birinde kaldığı söylenebilir. Burada kesinlikle birileri şikayet etse yani ‘bu evlerin sorumlusu bu abidir’ dese bile kabul etmiyoruz.” 