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Darbeci FETÖ şüphelisini Ankara’ya götüren polis aracı kaza yaptı: 3 polis ile şüpheli yaralandı

Karaman’da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi kadını Ankara'ya götüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ait otomobil Konya’nın Çumra İlçesi yakınlarında park halindeki sulama aracına arkadan çarptı. Kazada şüpheli kadın ile 3 polis memuru yaralandı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 18:01
Darbeci FETÖ şüphelisini Ankara’ya götüren polis aracı kaza yaptı: 3 polis ile şüpheli yaralandı

Kaza saat 15.30 sıralarında Karaman- Konya karayolu Avdul mevkisinde meydana geldi. Karaman Terörle Mücadele Şube ekipleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ üyeliğinden aranması bulunan ve Karaman’da gözaltına alınan Neslihan Yeşildağ’ı Ankara'ya teslim etmek için yola çıktı. Sivil polis memuru Selahattin Bulut yönetimindeki 70 BE 382 plakalı otomobil, park halindeki Mehmet Doğan yönetimindeki 42 LZ 321 plakalı sulama aracına arkadan çarptı. Kaza sonrası sürücüsü Selahattin Bulut ile araç içerisinde bulunan polis memurları Muhammet Raşit Günden, Tuğba Karaduman ve FETÖ şüphelisi Neslihan Yeşildağ yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  


Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 18:01
  1. karaman
  2. fetö
  3. konya
  4. çumra
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