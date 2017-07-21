Darbeci FETÖ şimdi de o büyükelçiyi tehdit etti

Örgütün önemli yöneticilerinden Abdullah Bozkurt, Türkiye ile son dönemde ilişkilerini geliştiren Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang'ı hedef gösterdi ve 'Ek güvenlik önlemleri alması gerek' dedi.

FETÖ’nün Avrupa’daki ayağının önde gelen isimlerinden olan Abdullah Bozkurt'un örgütün yayın organlarından Turkish Minute adlı internet haber sitesindeki ''Çin’in Türkiye Büyükelçisi risk altında olabilir'' başlıklı bir yazı yayımladı. Bozkurt yazısında Ankara’da bulunan Çin Büyükelçisi’nin kendisine ''ek güvenlik tedbirleri alması'' aklını vererek örgütün daha önce yaptığı gibi yine din adamı Nurettin Yıldız’ı hedef gösterdi.

UTANMADAN HÜKÜMETİ SUÇLADI

Akşam'ın haberine göre; Bozkurt, Yıldız’ın İstiklal TV’ye konuşarak Çin’e karşı nefret kustuğunu ve Çinlilerin vahşi saldırganlar olduğunu söylediğini iddia etti. Bozkurt, Rusya’nın merhum eski Büyükelçisi Andrei Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş’ın da konuşmalardan etkilendiğini iddia etti. Bokurt, ayrıca hükümetin Karlov cinayetinde suçu FETÖ’ye attığını söyledi.

PUTİN BİLE YURT DIŞI KAYNAKLI DEMİŞTİ

FETÖ'cü Bozkurt’un söylemediği şey ise Karlov cinayetindeki Altıntaş’ın FETÖ okullarında okuduğunun ortaya çıkartılmasıydı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Karlov’un öldürülmesinin ardından “Türkiye-Rusya ilişkilerini zedelemeye çalışan güçler” olduğunu ifade ederek bu cinayetin yurt dışı ayağını işaret etmişti. Türkiye’nin Çin’le de arasındaki ilişkilerin de güçlenerek ivme kazanması Batılı liderler tarafından eleştirilmekte. Tüm bu gerçekler daha önce Rusya Büyükelçisi’ni öldüren FETÖ’nün militanlarına bu kez de Çin Büyükelçisini hedef gösterdi.