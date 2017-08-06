Darbeci FETÖ sanığı: ByLock'u ölen babam kullanmış olabilir

Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde FETÖ'ye ait dershanede Fen Bilgisi öğretmenliği yapan, Artvin'de de yine örgüte ait yurtta çalışan Mustafa P., örgüt üyesi olduğu iddiasıyla geçen 8 Haziran'da tutuklandı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u 19 Mayıs 2015'de cep telefonuna indirdiği tespit edilen Mustafa P.'nin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Mustafa P.'nin Bank Asya'ya para yatırdığına yer verildi. İddianamede Mustafa P.'nin karakolda vermiş olduğu ifadesinde etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği, ancak savcılıkta FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü üyesi olmadığını belirterek vazgeçtiği belirtildi.

İŞ BULAMADIĞI İÇİN DERSHANEDE ÇALIŞMIŞ

Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadesinde suçlamaları reddeden Mustafa P. kendini şöyle savundu:

"Fetullah Gülen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile hiç bir irtibatım yok. Üniversiteyi bitirdikten sonra KPSS'de başarısız olunca ve maddi durumum iyi olmadığından Erzurum'un Aşkale İlçesi'ndeki Fem dersanesinde bir yıl boyunca Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptım. Dersane yöneticileri ile anlaşamadım, KPSS sınavına da hazırlandığım için buradan ayrıldım. O yıl girdiğim KPSS'yi kazanamayınca işsiz kaldım. Babamın arkadaşı Davut'un referansı ile örgütün Artvin'deki yurdunda 7 ay daha görev yaptım. Buradan ayrıldım ve yine KPSS'ye çalıştım. Yine kazanamayınca kardeşlerimle birlikte çiftçilik yapmaya başladım. 2014 yılında açtırdığım Bank Asya'daki hesabımı aktif olarak kullanmıyordum. Hayatım boyunca bu hesabı bir kez kullandım. 3 günlüğüne memleketten gelen hayvancılık parası 5000 TL'yi çalınmaması için buraya yatırdım. ByLock'u hiç kullanmadım, nasıl bir program olduğunu dahi bilmiyorum. 20 Ocak 2017'de ölen babam Memet P. tarafından bu programın indirilmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü babam, bana arkadaşı Davut ile bir program üzerinden mesajlaştığını ve konuştuğunu söylemişti. Bu program ByLock olabilir."