Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Darbeci FETÖ liderinden çözülmelere karşı "gizli şifre"

Adana’da silahlı terör örgütü ‘FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında yakalanan ve ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen ve telefonunu tuvalete atan zanlı tutuklandı

12 Ocak 2018 Cuma 09:51
Darbeci FETÖ liderinden çözülmelere karşı "gizli şifre"

Adana’da silahlı terör örgütü ‘FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında yakalanan ve ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen ve telefonunu tuvalete atan şahıs tutuklanırken, zanlının "gaybubet" evindeki aynada FETÖ liderinin örgütteki çözülmelerin önüne geçmek için gönderdiği bir şiirin yazılı olduğu ortaya çıktı. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 30 Aralık’ta Yüreğir’de yer alan ve FETÖ’nün ‘gaybubet’ adını verdiği ‘gizli evine operasyon yaptı. Operasyonda FETÖ'den aranması olan ve öğretmenden ihraç edilen Nazif B. yakalandı. Nazif B. de 12 günlük sorgusunun ardından sevk edildiği Adana Adliyesi’nde nöbetçi mahkemece tutuklandı. Örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen Nazif B.’nin, polis baskınını fark edince evdeki tuvaletin deliğine atarak yok etmek istediği cep telefonunun da sırrı da çözüldü.

Söz konusu telefonun, yurt dışı uzantılı yabancı bir GSM operatöründen hizmet aldığı ve herhangi birinin adına da kayıtlı olmadığı tespit edildi. Nazif B.’nin, örgütün kendisine bizzat verdiği ‘kripto telefon’ ile örgütsel görüşmelerde bulunduğu ve olası dinlemelere karşı da şifreli konuştuğu belirlendi. Zanlının, örgüte ait ‘gaybubet evleri’ arasında bağlantıyı sağlayıp, bu evlerde de diğer kentlerden gelen örgüt üyelerinin saklanmasına aracılık ettiği öne sürüldü.

FETÖ'cü eski polis müdürü ile aynı şiir

Polis, Nazif B.’nin evinde yaptığı aramalarda zanlının yatak odasındaki aynadan, ‘gizli bir mesaj’ da ortaya çıktı. ‘FETÖ liderinin son zamanlarda özellikle askerler arasındaki dağılmaları önlemek için üyeleri motive etmek için gaybubet evlerine bu tür mesajlar gönderdiği öğrenildi.

Ayna üzerine özel bir kalemle yazılıp, ancak kızıl ötesi ışıklarla okunabilen mesajda; “Melek eline denktir mabede sahip eller. Göklerin sesini andırır ondaki diller. Dahası heyecanla köpürünce gönüller, bu ses karşısında keser ötmeyi bülbüller” ifadesi yer aldı. Söz konusu mesaj, aynı zamanda da Twitter’da; ‘Aslan Çınar’ adına açılan ve sahte olduğu tespit edilen bir profilde de yer alıyor. 

2014 yılı Ocak ayında açılan bu hesaba ulaşmak için şiirin içeriğinin ‘Google’a yazılması gerekiyor. Açılan twitter hesabında polis müdürü iken FETÖ'den gözaltına alınan bir kişinin fotoğrafı yer alıyor.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 09:51
  1. FETÖ
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökdeniz Karadeniz önerdi! Trabzonspor alıyor!
    1. Gökdeniz Karadeniz önerdi! Trabzonspor..
    2. Amerika'da Adana'daki kayıp kızlarla..
    3. Yatırımcı altın mevduatına koştu
    4. Ozan Tufan koptu gidiyor!
    5. Darbeci FETÖ liderinden çözülmelere..
    6. Dünya süt ve eti artık daha pahalıya..
    7. Beşiktaş'tan Sow ve transfer itirafı
    8. “Yerli otomobile sipariş yağıyor”
    9. Savaş çanları çalıyor... İran için dev..
    10. Adana’da bu sabah… Küfürler havada..
    11. 14 projeye süper teşvik geliyor
    12. 15 tatil ne zaman? 2018’de sömestr..
    13. Ali Koç'tan büyük sürpriz!
    14. Konut desteğinde yeni model geliyor!
    15. Flaş açıklama! Başakşehir satılıyor mu?
    16. O paylaşımı sonrası gözaltına alındı
    17. Dolar güne nasıl başladı?
    18. Çin uzaya yeni bir uydu fırlattı!
    19. MHP ittifak komisyonunu belirledi
    20. Zekai Aksakallı Paşa’nın acı günü
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...
    Tesla'dan büyük devrim
    Tesla'dan büyük devrim