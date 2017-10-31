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Darbeci FETÖ ile FOX TV işbirliğinin belgesi

Dink suikastında derin bağlantıları ortaya çıkan ve Pensilvanya ile direkt temaslı olduğu saptanan Ercan Gün'e FOX TV sahip çıkmaya devam ediyor.

31 Ekim 2017 Salı 08:28
Darbeci FETÖ ile FOX TV işbirliğinin belgesi

FETÖ'nün medyadaki isimlerinden FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün'ün gerçek yüzü gün gün detaylarıyla deşifre oluyor. FETÖ'nün medyadaki gazeteci görünümlü tetikçilerinden Gün'ün Dink cinayetindeki rolü apaçık deşifre oldu. Gün, FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Emniyet ve adliyedeki FETÖ mensuplarıyla yakın temas halinde olan Gün, örgüt adına algı operasyonlarını yürütüyordu...

FETÖ-FOX TV İŞ BİRLİĞİ

FETÖ'nün FOX TV ile işbirliği de halen devam ediyor. Tescilli FETÖ militanı Ercan Gün'e sahip çıkan FOX TV, Gün'ün işine son vermeyerek maaş ödemeye devam ediyor. Fatih Portakal'ın sunduğu Fox Ana Haberin künyesinde, Ercan Gün'ün ismi "Haber Planlama Müdürü" olarak yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan rapora göre Ercan Gün'ün kullandığı her iki telefonda da FETÖ'nün kripto haberleşme sistemi olan Bylock yüklendiği tespit edilmişti.

 

(Sabah)

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 08:28
  1. FETÖ
  2. FOX TV
  3. Ercan Gün
  4. Hrant Dink
  5. Fatih Portakal
  6. Bylock
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