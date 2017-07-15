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Darbeci Emre Demirbilek'in adı 15 Temmuz şehitleri panosunda!

İBB önünde 15 Temmuz şehitleri için hazırlanan panoda önemli bir ayrıntı tepki çekti. Buna göre 15 Temmuz gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürülen askerleri, habersiz erleri 'terörist bir saldırı var. Halkın güvenliğini sağlamak için havalimanına gidiyoruz' diyerek sokağa çıkaran darbeci Teğmen Demirbilek'in ismi de o panoda.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:28
Darbeci Emre Demirbilek'in adı 15 Temmuz şehitleri panosunda!

İstanbul Yeşilyurt'taki Hava Harp Okulu üçüncü sınıf öğrencisi G.K'nin de ifadesinde yer verdiği Demirbilek, o gecenin mimarlarından. Şimdi ise şehit ilan edilen darbeci Demirbilek'in adı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde hazırlanan panolarda yer alıyor.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Sosyal medyadan konuya ilişkin tepki gelirken, İBB'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Darbeci teğmen Emre Demirbilek'i hangi akla hizmet ŞEHİT ilan edip belediye önündeki panoda teşhir ediyorsunuz?@ibbBeyazmasapic.twitter.com/DrFIZe2aHG

— Malik Ejder (@Malikejder47) 14 Temmuz 2017

G.K, Demirbilek için şunları söylemişti:

"Araçlara mühimmat yüklendiğini gördüm. Hatta dağıtma işi yola çıktığımız sırada yapıldı. Bana toplamda 100 G-3 mermisi verdiler. Ben bunları 5 şarjöre bastım. Mermi dağıtımı sırasında Binbaşı Günay bize hitaben ülkede terör saldırıları olduğunu ve mermilerin güvenlik amacıyla dağıtıldığını söyledi. Bunun üzerine Teğmen Emre Demirbilek, dağıtılan mermilere dikkat etmemiz gerektiğini, geri döndüğümüzde toplanacağını, bunların devlet malı olduğunu, her birinin hesabının sorulacağını söyledi."

Timetürk

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:28
  1. Emre Demirbilek
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