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Darbeci askerlere yapılan operasyonları paylaştılar

Mısır'da darbe sonrası oluşturulan silahlı gruplardan 'Hareketu Savaid Mısır' ilk yılında Sisi rejimine karşı düzenlediği saldırıların ayrıntılarını yayınladı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:20
Darbeci askerlere yapılan operasyonları paylaştılar

Mısır'da darbe sonrası oluşturulan silahlı gruplardan 'Hareketu Savaid Mısır' oluşumunun ilk yılında Sisi rejimine karşı düzenlediği saldırıların ayrıntılarının yer aldığı bir infografik yayınladı.

Rejim karşıtı silahlı grubun yayınladığı infografikte, Mısır'ın farklı bölgelerinde Sisi rejimine karşı düzenlenen silahlı saldıra ait rakamlar kamuoyu ile paylaşılmış. 

16 Temmuz 2016 - 16 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen saldırılara ait rakamların yer aldığı infografikte, saldırıların düzenlendiği bölgeler de ayrıntılı olarak belirtilmiş

Sisi rejimine karşı silahlı eylemler düzenleyen grubun yaptığı açıklamaya göre, bir yıllık süre zarfından düzenlenen saldırılarda Sisi rejimine bağlı güçlerden 27 kişi öldü 56 kişi yaralandı. Ayrıca düzenlenen saldıırlarda 17 askeri aracın ta tahrip edildiği ifade edilmiş.

Mısır'ın başkenti Kahire de dahil olmak üzere toplam 7 bölgede gerçekleştirilen saldırılar ile ilgili ayrıntılı bilgilerin paylaşıldığı infografikte, başkent Kahire'de 2 bomba yüklü araç saldırının düzenlendiği bilgisine de yer verilmiş.

Ayrıca grup, kuruluşunun birinci yılı olması nedeniyle, belirtilen tarihler arasında Sisi rejimine karşı gerçekleştirdiği bazı silahlı eylemlere ait görüntüleri de internet üzerinden kamuoyu ile tekrar paylaştı.

Mepa News

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:20
  1. MISIR
  2. Hareketu Savaid Mısır
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