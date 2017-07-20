Darbeci askerlere duruşmada büyük şok: 18’i tutuklandı!

15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerini trafiğe kapatan darbeci askerin yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı.

DURUŞMADA GÖZALTINA ALINDILAR

Yargılamayı gerçekleştiren İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuksuz yargılanan 23 asker hakkında tutuklama kararı verdi. Heyet başkanı Ali Öztürk'ün talimatıyla duruşmada bulunan 18 asker hemen gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Duruşmada olmayan 5 asker hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Tutuklama kararının, sanık askerlerin darbeden haberdar olmalarına rağmen 23.18 ila 23.40 arasında 23. Motorlu Piyade Alayı'ndan çıkış yaparak Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerine gitmeleri ve emniyet güçlerinin darbe teşebbüsünü engellemeleri gerekçesiyle aldığı öğrenildi.

TUTUKLAMA KARARI

Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir yeni deliller elde edildiği gerekçesiyle haklarından tutuklama kararı verilen askerlerin isimleri şu şekilde; HASAN Hüseyin Öner, Süleyman Şentürk, Musa Astarcı, Fatih Tekin, Hakan Dündar, Lütfullah Büyükcıbır, Mustafa Coşkun, Serkan Kabasakal, Ali Aytaç, Berkay Ercan, Mehmet Ali Gürcü, Ferhat Çakır, İbrahim Gürbunar, Muhammed Anıl Bolat, Ali Sak, Oğuz Gündoğdu, Sadık Karcı ve Ahmet Sarıgül.

Mahkeme darbe gecesi birlik içerisinde kalıp dışarı çıkmadıkları belirlenen iki şüphelinin ise tahliyesine karar verdi.

117 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA...

Bilindiği gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Bülent Başar ve Hikmet Pak tarafından 15 Temmuz'da Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerini tutan 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi personeline ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Soruşturma sonucunda hazırlanan 376 sayfalık iddianamede, 30'u tutuklu, 117 asker şüpheli hakkında dava açılmıştı. Şüpheli askerlerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: Sabah