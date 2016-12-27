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Darbeci askeri öğrencilere ağırlaştırılmış müebbet cezası talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik 72'si tutuklu 75 asker hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Hava Harp Okulu'ndan 70 öğrenci, 3 komutan ve 2 er hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi. İddianame, başsavcılığın onayının ardından İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Darbeci askeri öğrencilere ağırlaştırılmış müebbet cezası talebi
Eklenme: 27 Aralık 2016, 15:49
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcıları Hikmet Pak ve Bülent Başer'in Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik yürüttüğü soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Hava Harp Okulu'ndan 70 öğrenci, 3 komutanın ve 2 er hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 180 sayfalık iddianamede, 70 Hava Harp Okulu öğrencisi, bu öğrencilerden sorumlu 3 rütbeli komutan ile şoför olarak görev yapan 2 er "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

69 öğrenci ile 3 rütbelinin tutuklandığı, 1'i öğrenci ile 2 erin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Şüpheliler hakkında iddianamede "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçları yöneltildi.

İddianame, İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi
Ayrıca iddianamede öğrenci ve rütbeli askerlerin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar, diğer 2 erin ise "örgüte üye olmadan örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapsi istendi.
Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
 

 
Etiketleristanbul cumhuriyet başsavcılığıdarbeci askeri öğrencilerin yargılanması
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