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Darbeci asker itiraf etti... "O gece 15 yaşındaki çocuk bana yaklaşıp dedi ki..."

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 93'ü tutuklu 320 eski askerin yargılandığı davaya devam edildi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:12
Darbeci asker itiraf etti... "O gece 15 yaşındaki çocuk bana yaklaşıp dedi ki..."

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Sarayı'ndaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu ve eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin duruşmaya katılmazken, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli ve bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK DARBECİLERİN KARŞISINA DİKİLDİ

Duruşmada ifade veren tutuksuz sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli eski uzman onbaşı Şuayip Saygı, olay gecesi "terör operasyonu" gerekçesiyle Siirt'e getirildiklerini öne sürdü. Tugaya geldikleri sırada verilen emir üzerine araçlara binerek valilik önüne gittiklerini söyleyen Saygı, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşların kendilerine tepki gösterdiğini anlattı.

Gruptakiler arasında çocukların da bulunduğuna işaret eden Saygı, yanına yaklaşan bir çocuğun silahına el koymaya çalıştığını söyledi. "15 yaşındaki bir çocuk bana yaklaşıp 'senin silahını alacağım' dedi." ifadesini kullanan Saygı, çocuğu orada bulunan başka bir vatandaşın sakinleştirdiğini belirtti.

"ÜLKEDE YASAL OLMAYAN ŞEYLER OLDUĞUNU FARKETTİK"

Tutuksuz sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli roketatar nişancısı eski piyade uzman onbaşı Turgut Ülgü, olay gecesi valilik önünden Tugay'a geri döndükten sonra ülkede yasal olmayan şeylerin olduğunu fark ettiklerini söyledi. Eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin tekrar valilik önüne gidilmesi emrini verdiğini öne süren Ülgü, sanık üsteğmen Fatih Pınar'ın Çehreli'ye karşı çıktığını iddia etti. Pınar'ın, "Ülkede yasal olmayan şeyler oluyor. Emir komuta zinciri bozulmuştur." diyerek, emir komutanın artık kendisinde olduğunu, hiç kimsenin birlik dışına çıkmasına izin vermeyeceğini söylediğini öne sürdü.

"DIŞARI ÇIK EMİRLERİNİ UYGULAMADIK"

Tutuksuz sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli eski uzman onbaşı Yaşar Hikmet Etli de Valilik önünden birliğe döndükten sonra ikinci kez dışarı çıkma teşebbüsünde bulunulması emri verildiğini fakat bunu uygulamadıklarını söyledi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu askerler, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:12
  1. Siirt FETÖ davası
  2. 15 yaşındaki çocuk
  3. 15 temmuz darbe gecesi kahramanı
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