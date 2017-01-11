Darbeci 80 asker eşi tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen askerlerin eşleri 80 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadıkları belirlenen 105 askerin eşlerine yönelik operasyonu kapsamında gözaltına alınan 84 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman, ifadeler üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda, şüphelilerden 83'ünü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Savcı Erkman, şüphelilerden T.R'yi ise soruları sınav öncesinde aldığını itiraf ettiği ve örgütün çözülmesi yönünde önemli bilgiler verdiği gerekçesiyle adli kontrolle serbest bıraktı.

Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 80'i, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "örgütlü sahtecilik" ve "terör örgütü üyesi olma" suçlarından tutuklandı, 3'ü de adli kontrolle salıverildi.

AA