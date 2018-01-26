Darbe yiyen YPG'li teröristlerden halka alçak talimat

Afrin'de yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu sinsi bir tuzak daha ortaya çıkarıldı. YPG, bölgedeki bazı köylerde halka "ÖSO'ya ikram görünümlü zehirli yemek yedirin" talimatı verdi.



Afrin'in teröristlerden temizlenmesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda 7. günde operasyonlar başarıyla devam ediyor.



YOLLARDA ÇÖKME OLDU



İlçenin batı kesimindeki dağlık arazide yoğun yağış ve sis, muharebe olanaklarını oldukça zorlaştırıyor. Zırhlı araçların geçişi için birkaç gündür açılan yollarda çöküntü, su birikintisi ve bozulmalar meydana geldi. Ekipler yolları sağlamlaştırma çalışmalarına hız verdi. Yaşanan güçlüklere rağmen birçok bölgede operasyonlar başarıyla yürütülüyor.



YPG ÖLÜLERİNİ TOPLAMIYOR



Savaş uçakları, obüsler, silahlı İHA ve tanklar belirlenen noktaları sürekli vuruyor. Önceki gün ilk kez yurt dışı bir operasyona katılan milli ATAK helikopterleri ise dün yine kullanıldı. Havalanan iki adet ATAK helikopteri, teröristleri vurduktan sonra güvenle yurda döndü. Araziye dağılmış komando birlikleri ise yoğun bir temizlik operasyonu yürütüyor. "Kırsaldaki çatışma alanlarında her yer ceset dolu" diyen ÖSO komutanlarının verdiği bilgiye göre YPG, ölüleri araziden toplama gereği bile duymuyor.



ZEHİRLİ YEMEK TALİMATI



Afrin'de yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu sinsi bir tuzak daha ortaya çıkarıldı. YPG bölgedeki bazı köylerde halka 'zehirli yemek' talimatı verdi. Köylülerden, Özgür Suriye Ordusu savaşçılarına 'ikram' görüntüsü altında içine zehir katılmış yemek göndermelerini isteyen teröristlerin bu talimatı, güvenlik birimlerince fark edildi.



HAİN "CANLI KALKAN " TUZAĞI



Bu nedenle sahadaki birliklere, " Türkiye'den gönderilenler hariç, tüm ikramları geri çevirin" emri verildi. Bunun yanında özellikle ilçe batısındaki yüksek rakımlı arazide tutunamayan YPG, Amanos dağlarını gözden çıkardı. YPG, Afrin dışında ikinci savunma hattı kurma kararı aldı. Yerleşim birimlerinde bu yönde konuşlanan teröristler, her biri gözetleme noktasına çevrilmiş evlere 'canlı kalkan' olarak kullanmak üzere sivilleri yerleştiriyor.