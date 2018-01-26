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Darbe yiyen YPG'li teröristlerden halka alçak talimat

Afrin'de yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu sinsi bir tuzak daha deşifre oldu. YPG'li teröristlerin bölgedeki bazı köylerde halka "ÖSO'ya ikram görünümlü zehirli yemek yedirin" talimatı verdi.

26 Ocak 2018 Cuma 10:36
Darbe yiyen YPG'li teröristlerden halka alçak talimat

Afrin'de yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu sinsi bir tuzak daha ortaya çıkarıldı. YPG, bölgedeki bazı köylerde halka "ÖSO'ya ikram görünümlü zehirli yemek yedirin" talimatı verdi.

Afrin'in teröristlerden temizlenmesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda 7. günde operasyonlar başarıyla devam ediyor.

YOLLARDA ÇÖKME OLDU

İlçenin batı kesimindeki dağlık arazide yoğun yağış ve sis, muharebe olanaklarını oldukça zorlaştırıyor. Zırhlı araçların geçişi için birkaç gündür açılan yollarda çöküntü, su birikintisi ve bozulmalar meydana geldi. Ekipler yolları sağlamlaştırma çalışmalarına hız verdi. Yaşanan güçlüklere rağmen birçok bölgede operasyonlar başarıyla yürütülüyor.

YPG ÖLÜLERİNİ TOPLAMIYOR

Savaş uçakları, obüsler, silahlı İHA ve tanklar belirlenen noktaları sürekli vuruyor. Önceki gün ilk kez yurt dışı bir operasyona katılan milli ATAK helikopterleri ise dün yine kullanıldı. Havalanan iki adet ATAK helikopteri, teröristleri vurduktan sonra güvenle yurda döndü. Araziye dağılmış komando birlikleri ise yoğun bir temizlik operasyonu yürütüyor. "Kırsaldaki çatışma alanlarında her yer ceset dolu" diyen ÖSO komutanlarının verdiği bilgiye göre YPG, ölüleri araziden toplama gereği bile duymuyor.

ZEHİRLİ YEMEK TALİMATI

Afrin'de yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu sinsi bir tuzak daha ortaya çıkarıldı. YPG bölgedeki bazı köylerde halka 'zehirli yemek' talimatı verdi. Köylülerden, Özgür Suriye Ordusu savaşçılarına 'ikram' görüntüsü altında içine zehir katılmış yemek göndermelerini isteyen teröristlerin bu talimatı, güvenlik birimlerince fark edildi.

HAİN "CANLI KALKAN " TUZAĞI

Bu nedenle sahadaki birliklere, " Türkiye'den gönderilenler hariç, tüm ikramları geri çevirin" emri verildi. Bunun yanında özellikle ilçe batısındaki yüksek rakımlı arazide tutunamayan YPG, Amanos dağlarını gözden çıkardı. YPG, Afrin dışında ikinci savunma hattı kurma kararı aldı. Yerleşim birimlerinde bu yönde konuşlanan teröristler, her biri gözetleme noktasına çevrilmiş evlere 'canlı kalkan' olarak kullanmak üzere sivilleri yerleştiriyor.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:36
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Özgür Suriye Ordusu
  3. YPG
  4. ATAK
  • Selam ŞehideSelam Şehide10 dk önce
    Komondolar temel askeri eğitimlerinde bu eğitimi alıyor.Düşman hatlarındaki kaynak suları ya test ederek içilir yada ihtiyaç yoksa içilmez.Bölgedeki köylününverdiği yiyeceğe ihtiyacı yok Mehmedimin.Devletimiz hertürlü ihtiyacı karşılıyor.Sonra Analar destek mayetli elinden geleni yapıyor.Evel Allah.
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti15 dk önce
    Afrindeki köylüden Birşey yememeli bir çay bile içmemeli.Dağdaki Kaynak sularına bile dikkat.Türkiyemizin 4bir yanında Askerimizin gerçi ihtiyacı yok ama Annelerimiz börekler,yemekler,bereler örüyor.Ülkemizde terör yandaşları olduğu unutulmadan bu yiyecekler yenilir.
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