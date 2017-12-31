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Darbe yargısı boş durmuyor! Mursi'ye bir ceza daha

Darbeyle görevden uzaklaştırılan Mısır Devlet Başkanı Mursi’yeyargı makamına hakaret etmekten bahanesiyle3 yıl hapis cezası verildi.

31 Aralık 2017 Pazar 12:07
Darbe yargısı boş durmuyor! Mursi'ye bir ceza daha

Mısır devlet televizyonu, Kahire Ağır Ceza Mahkemesi’nin darbe ile görevden uzaklaştırılan Mısır eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi’yi yaklaşık dört yıl önce “nefreti yayma maksadıyla” yaptığı bir konuşmada yargıya hakaret etmekten suçlu bulduğunu duyurdu. Mursi 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Devlet Başkanı Mursi iktidarda olduğu 2013 yılında televizyonda yaptığı bir konuşmada bir yargıcı önceki seçimlerde yapılan yolsuzlukları gözardı etmekle suçlamıştı.

Mahkeme ayrıca Mursi’nin söz konusu yargıca 1 milyon Mısır Poundu tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme, Mursi ile birlikte yargılanan diğer 18 kişiyi de 3’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer beş sanığın ise her birinin 30 bin Mısır Pound’u para cezası ödemesine hükmetti.

Aralarında İslamcılar, laik aktivistler, avukatlar ve gazetecilerin bulunduğu sanıklar, medyada yer alan çeşitli yorumlarında yargı makamına hakaretten suçlu bulundular. Mahkeme, temyiz yolunun ise açık olduğunu bildirdi

DAHA ÖNCE DE HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Muhammed Mursi, Mısır'da uzun bir süre devlet başkanlığı görevinde bulunan Hüsnü Mübarek'in 2011'de devrilmesinin ardından 2012 yılının haziran ayında yapılan seçimlerle iktidara gelmişti. Müslüman Kardeşler'in adayı olan Mursi, ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk devlet başkanı olmuştu. Ancak Mursi, otoriter yönetim tarzına karşı 2013 temmuzunda başlayan kitlesel protestolar ve ordunun darbesi ile iktidardan indirilmişti.

İktidardan indirilmesinden bu yana çeşitli davalarda yargılanan Mursi, daha önce de 2012 yılında düzenlenen ve ölümle sonuçlanan gösterilerde halkı şiddete teşvik suçundan hüküm giymiş ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrı bir davada ise Mursi’ye gizli belgeleri Katar’a verdiği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası verilmişti.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 12:07
  1. Mısır
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