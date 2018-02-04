ABD'de darbe yaklaşıyor... Trump'ı onlar devirecek!

Amerikan Kongresi'nin siyahi demokratları, ABD Başkanı Donald Trump'ı görevden indirme çalışmalarında merkezde...

Siyahi Kongre Grubu CBC'nin demokrat üyeleri bu durumun Trump'ın sürekli ırkçı karşıtlıklarla ortalığı karıştırmasının bir sonucu olduğunu söyledi. Siyahi kongre grubunun iki üyesine kişisel olarak saldırıdan Charlottesville'de çıkan şiddet içerikli çatışmalarda beyaz ırkçılarla karşıt grupları aynı şekilde suçlamasına kadar bazı olayları örnek gösterdiler.

CLEAVER: TRUMP OBAMA'NIN GÖREVE GELMESİNİ İSTEMEMİŞTİ

Timeturk'te yayımlanan çeviri habere göre siyahi kongre grubunun eski başkanı Cumhuriyetçi Emanuel Cleaver, bu tür acı hissiyatın Trump ofise gelmeden önce emlak devi olduğu zamanlarda başladığını dile getirdi. Bu söyleme göre Trump önceki Başkan Obama'nın doğum yeri üzerinden başlayan bir tartışmayı tetikledi. Cleaver, “Amerika'daki insanların Başkan Trump'ın, Afrikalı Amerikalılara karşı ilk Afro-Amerikalının (Obama) başkanlığını reddederek bir saldırı başlattığını bildiklerini sanmıyorum. Trump o zaman Obama'nın Kenya'dan geldiğini söyledi. Tarihte hiçbir başkan böyle bir eleştiriyle karşılaşmamıştı. Bunun onun inanç sisteminin bir parçası olduğu sonucuna vardık” dedi.

'TRUMP REZALETİ, İTİBARSIZLIĞI GETİRDİ'

Trump'ı görevden alaşağı edebilmek için çalışma başlatan 48 üyeli CBC'nin üçte ikisinden biraz azı taban oylamasını destekledi. Al Green tarafından öne çıkarılan görevden alma maddeleri ise Trump'ın bir suç işlemesiyle alakalı değil. Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeleri de kapsayan CBC'den, “Trump, Amerikan başkanlık ofisine aşağılamayı, alayı, rezaleti ve itibarsızlığı getirdi. Amerikalılar arasında ayrılık tohumları ekti” açıklaması yapıldı.