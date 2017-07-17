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Darbe üstüne darbe alan terör örgütü PKK bakın ne yaptı!

Terör örgütü PKK'ya karşı son dönemde yurt içi ve yurt dışında başlatılan büyük operasyonlar örgütü bitme noktasına getirdi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:10
Darbe üstüne darbe alan terör örgütü PKK bakın ne yaptı!

Bölücü terör örgütüne yönelik yurt içinde ve dışında gerçekleştirilen operasyonlar örgütü intiharın eşiğine getirdi.

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşı Murat Karayılan'ın örgütün özellikle doğuda eskisi gibi halktan da destek almadığını görünce infazlar için emir verdiği ortaya çıktı.

"KAÇIR, SERBEST BIRAK TAKTİĞİ"

Terör örgütü PKK bölgede yıllardır asker, polis, öğretmen, işçi ayrımı yapmaksızın insanları kaçırıp bunları tekrar serbest bırakıyordu. PKK belli bir süre bu taktiği ile batılı ülkelere ve Türk halkına kanlı bir örgüt olmadığı görüntüsü vermeye çalıştı. 

OPERASYONLAR GERÇEK YÜZÜNÜ ORTAYA ÇIKARDI

Terör örgütü PKK'ya karşı son dönemde yurt içi ve yurt dışında başlatılan büyük operasyonlar örgütün gerçek yüzünü ortaya çıkardı. PKK elebaşlarından Murat Karayılan örgüt elemanlarına kaçırdıkları kişileri infaz etmeleri emri verdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre geçtiğimiz gün Lice'de öldürülen üst düzey bir teröristin üzerinden Karayılan imzalı infaz emri çıktı. Karayılan tarafından gönderilen yazıda örgüte destek vermeyen köylüler dahil kaçırabildikleri kişileri infaz etmeleri istendi. Örgütün bölgede baskı ve cinayetler ile daha fazla gizlenme imkanı bulmayı hedeflediği düşünülüyor.

ÖNCE NECMETTİN ÖĞRETMEN

Öğretmen Necmettin Yılmaz, görev yaptığı Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli’nin Pülümür ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yolu kesilerek aracı yakılıp şehit edildi.

BUGÜN DE ÇOBAN TAYYİP

Şırnak Merkez Aslanbaşar Köyü’nde dün sabah saatlerinde hayvanları otlatan Tayyip Fidan adlı çoban, akşam saatlerinde hayvanlarını otlatırken bir grup PKK'lı terörist tarafından kaçırıldı. Bugün de çoban Tayyip Fidan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Haber7

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:10
  1. Şırnak
  2. pkk
  3. murat karayılan
  4. İbrahim Günay
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