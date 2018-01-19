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Darbe sevici CHP'li belediyeye tepki: 'Darbeci Ali Suavi'nin heykelini kaldırın!'

Kadıköy'de bulunan darbeci Ali Suavi'nin heykeli vatandaşlar tarafından tepki görüyor.

19 Ocak 2018 Cuma 21:57
Darbe sevici CHP'li belediyeye tepki: 'Darbeci Ali Suavi'nin heykelini kaldırın!'

YENİAKİT.COM.TR - Dönemin CHP'li belediyesi tarafından 2002 yılında Kadıköy'de yaptırılan darbeci Ali Suavi'nin heykeli tepki çekiyor.

2. Abdülhamid'e darbe girişiminde bulunan ve Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından etkisiz hale getirilen Ali Suavi'nin adının verildiği sokağın ve heykelin kaldırılması için kampanya başlatıldı.

ALİ SUAVİ'DEN DARBE GİRİŞİMİ

Sultan II.Abdülhamid Han’ı tahttan indirmek için yabancı odaklarla iş tutup 19 Mayıs 1878 de Çırağan Sarayı'na girerek Beşinci Murad’ı kaçırıp tahta çıkartmak isteyen ‘sözde muharrir’ Ali Suavi, gerçekleştirmeye çalıştığı bu baskın sırasında etkisiz hale getirilmiştir.

Osmanlı hafiyeleri evini aramak, bu girişim ile alakalı belgeleri ele geçirmek için evine Baskın yapmıştır. Lakin Ali Suavi’nin eşi belgeler ile birlikte bir İngiliz gemisine binerek Payitaht’ı terketmiştir.

İşte vatandaşların tepkisi:

 

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 21:57
  1. Ali Suavi
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 14 dk önce
    Tez zamanda yıkılsın! Yerine de Abdülhamid Han'ın büstü konsun.Altına da meşhur "Helal etmiyorum " makalesini yazsınlar " İnadına gözlerine sokmak lazım!!!
  • KürşatKürşat16 dk önce
    Darbeci ve ingiliz uşağıali suavi aynı zamanda bir eşcinsel idi. Zamanın ingiliz sefiri ile malum ters ilişkileri çok meşhurdur.chp nin gerçek yüzü işte budur. Maalesef eşcinseldirler ve haindirler.
  • Yusuf canYusuf can42 dk önce
    Serefsiz her zsman serefsizdir,sopayla grbertilmis bir setesizin pesindr kosanlardan bu memlekete degil krndiletine hayri yok onlarin.Rabbim o lari zelil etsin
  • EoEo52 dk önce
    Etkisiz hale getırildi de ne demek gebertilmiş it
  • IkraIkra55 dk önce
    Vay be!!!su medya ne kadar kuvvetli bir seytan mis...ayaklari bas..baslari ayak diye yutturuyorlar millete..allahin cc rahmeti bereketi hz .muhammedi sav sevip onun yolundan gidenlere olsun..
  • MetinMetin59 dk önce
    Ingiliz ajani o satilik .... onun heykelinimi dikdiler birde, yedi sekiz hasan pasanin heykelini dikin bari
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    işte chpkk olduğunu her yerde ispat ediyor
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