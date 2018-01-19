Darbe sevici CHP'li belediyeye tepki: 'Darbeci Ali Suavi'nin heykelini kaldırın!'

YENİAKİT.COM.TR - Dönemin CHP'li belediyesi tarafından 2002 yılında Kadıköy'de yaptırılan darbeci Ali Suavi'nin heykeli tepki çekiyor.

2. Abdülhamid'e darbe girişiminde bulunan ve Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından etkisiz hale getirilen Ali Suavi'nin adının verildiği sokağın ve heykelin kaldırılması için kampanya başlatıldı.

ALİ SUAVİ'DEN DARBE GİRİŞİMİ

Sultan II.Abdülhamid Han’ı tahttan indirmek için yabancı odaklarla iş tutup 19 Mayıs 1878 de Çırağan Sarayı'na girerek Beşinci Murad’ı kaçırıp tahta çıkartmak isteyen ‘sözde muharrir’ Ali Suavi, gerçekleştirmeye çalıştığı bu baskın sırasında etkisiz hale getirilmiştir.

Osmanlı hafiyeleri evini aramak, bu girişim ile alakalı belgeleri ele geçirmek için evine Baskın yapmıştır. Lakin Ali Suavi’nin eşi belgeler ile birlikte bir İngiliz gemisine binerek Payitaht’ı terketmiştir.

İşte vatandaşların tepkisi: