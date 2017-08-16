Darbe sanığı, Fetullah Gülen'e 'şarlatan' dedi!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

"O SAATLERDE UYUYORDUM, TELEFON GELDİ"

Sanıklardan eski Bakım Komutanlığı Prodüksiyon Astsubayı Kıdemli Başçavuş Ercan Ural, 16 Temmuz'da izninin başlayacağını, darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz günü normal mesaisine gittiğini, Binbaşı Gökhan Çiçek'ten izin alıp saat 15.45 sularında evine döndüğünü söyledi.

Ailesiyle alışveriş yaptıktan sonra eve döndüklerini, eşi tatil için hazırlık yaparken kendisinin hastalığı nedeniyle erkenden uyuduğunu anlatan Ural, saat 00.50 sularında oğlunun telefonunu getirmesiyle Merkezi Bakım Tabur Komutanı Nuri Tuncel'in tüm taburun kışlaya gelmesi yönündeki mesajı gördüğünü belirtti.

"KIŞLAYA GİTTİM"

Bu emir üzerine mesai arkadaşı Taner Bektaş'ı aradığını, sivil kıyafetlerle ve Bektaş'a ait arabayla kışlaya geldiklerini belirten Ural, "Nizamiye kapısında daha önceden tanımadığımız rütbesi olmayan bir asker bizi silah doğrultarak durdurdu ve kimliğimizi sordu. Telefondaki mesajı göstererek komutanın emriyle geldiğimizi söyledim. Bu askerin kışlaya silahla giremeyeceğimizi söylemesi üzerine silahlarımızı Bektaş'ın aracına bırakarak kışlaya girdik." dedi.

Askeri bir araçla nizamiyeden hangar bölgesine geçtiklerini belirten Ural, ne olduğunu anlamak için hangardaki televizyonu izlediklerini ve kalkışmayı öğrendiklerini öne sürdü.

Bunun üzerine arkadaşlarına, "Ölürsem de bu birlikte öleceğim. Birliği emniyette teslim etmeden buradan ayrılmayacağım" dediğini savunan Erol, WhatsApp grubundaki mesai arkadaşlarına da kışlaya gelmemeleri yönünde talimatlar verdiğini öne sürdü. Ural, nizamiyeden içeri alınmayan Volkan Mete ve Nadir Çalışır'a da geri dönmelerini söylediğini iddia etti.

Saat 06.30 sıralarında dışarıdan silah sesleri duyduğunu ifade den Ural, "Hemen hangarın önüne çıkıp baktığımızda bir şey göremedik. Uçuş hattı tarafına doğru çıkıp baktığımızda kobra helikopterin kuleye ve jandarmaya doğru ateş ettiğini gördük. Ben korkup Ali Kemal üsteğmen ile birlikte içeri girdim. Taner Başçavuş dışarıda kalıp cep telefonuyla bu saldırı görüntülerini çekti. Bu helikopterin saldırısı yarım saat kadar sürdü. Ben hangarın camından kobranın uçuş hattından ayrıldığını gördüm. Sonra sesler kesildi." diye konuştu.

Ural, saat 07.30 sularında nöbeti devredip kışladan ayrıldığını anlattı.

"ŞARLATAN TİPLİ GÜLEN'DEN ŞİKAYETÇİYİM"

Suçsuz olduğunu, terör örgütüyle bir ilgisinin bulunmadığını savunan Ural, "Şarlatan tipli FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den şikayetçiyim. Bu şahsın bir gün yüce Türk mahkemelerince yargılanacağını biliyorum. Kendini 1 dolara satan şeref yoksunlarından değilim." diyerek tahliye ve beraat istedi.