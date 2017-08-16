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Darbe girişiminin Türkiye’ye maliyeti belli oldu!

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomik olarak Türkiye’ye faturasını açıkladı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:12
Darbe girişiminin Türkiye’ye maliyeti belli oldu!

Yılmaz, “Darbe girişimi olmasaydı yüzde 5’lik büyümenin ikinci 6 ayda da devam edeceğini varsayarsak yüzde 5’e yakın büyümeyle 2016’yı Türkiyeekonomisi kapatırdı varsayımına ulaşabiliriz. Yüzde 2,9-5 arasında 2 puanlık bir büyümede kayıp hesaplayabiliriz. Bunun da karşılığı 17 milyar dolar gibi bir rakamdır” dedi. 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:12
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