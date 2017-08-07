Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti açıkladı

Venezuela’nın kuzeybatısındaki Valencia kentinde askeri kamuflaj giymiş 20 kişinin düzenlediği saldırıyı ordunun püskürtmeyi başardığı açıklanmıştı.

Maduro, terörist saldırı olarak tanımladığı olayda 2 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Valencia’daki askeri üsse saldırının düzenlenmesinden önce sosyal medyada paylaşılan bir videoda, askeri kamuflajlarıyla kamera karşısında gözüken kişiler, “Maduro’ya karşı ayaklanıyoruz” diyordu.

Videoda konuşan ve kendisini Juan Caguaripano olarak tanıtan kişi, ’41. Tugay’ olarak tanımladığı grubun amacının askeri darbe olmadığını, “rejimi ve halkı Maduro’dan koruyacaklarını” söylüyordu.

MADURO: HEPSİNİ YAKALAYACAĞIZ

Valencia üssüne düzenlenen saldırının püskürtülmesinin ardından Devlet Başkanı Maduro orduyu tebrik ederken, “Bu terörist saldırı paralı askerler tarafından düzenlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Kaçan silahlı saldırganların arandığını ifade eden Maduro, “Hepsini yakalayacağız” dedi.

DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDA ABD VE KOLOMBİYA VAR

Maduro konuşmasında, saldırganların ABD ve Kolombiya’daki hükümet karşıtı gruplar tarafından desteklendiğini savundu.

Valencia kentindeki saldırı, geçen hafta düzenlenen ve büyük tartışmalarla gösterilere neden olan seçimler sonucunda göreve başlayan Kurucu Meclis’in ilk oturumundan bir gün sonra gerçekleşti.

Maduro karşıtları, Kurucu Meclis seçimlerinin adil olmadığını ve Maduro’nun gücü tekelinde toplamaya çalıştığını iddia ediyor.

Maduro ise, Kurucu Meclis’in göreve başlamasıyla birlikte ülkenin yeniden istikrar kazanacağını savunuyor.