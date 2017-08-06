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Darbe girişimine ilişkin ordu komutanından açıklama

Venezüella'da askeri bir üsse saldıran grubun hükümete bağlı askeri birlikler tarafından bozguna uğratıldığı bildirildi. Ordu Komutanı Jesus Suarez Chourio, devlet televizyonundan yayınlanan videoda, askeri birliklerin, saldırganlara 'tek yumrukla' karşılık verdiğini ve 'ayak takımının bir kez daha yenilgiye uğratıldığını' belirtti.

06 Ağustos 2017 Pazar 23:39
Darbe girişimine ilişkin ordu komutanından açıklama

Chourio, Paramacay askeri üssüne saldıran 'paramiliter' grubun, 'mevcut durumdan fayda sağladığını' ifade etti.

Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, askeri üsse saldıran küçük grubun, aralarında ordudan uzaklaştırılmış bir teğmenin dışında, asker üniforması giymiş sivillerden oluştuğunu açıkladı.

Saldırganların, bilinmeyen yabancı hükümetlerle ilişkileri olan "aşırı sağcılar" tarafından azmettirildiğini savunan Lopez, bu kişilerin ordu silahlarından bir kısmını çalmayı başardığını da sözlerine ekledi.

Valencia kentindeki üsse yapılan saldırıda gözaltına alınan 7 kişinin askeri mahkemelerde yargılanması bekleniyor.

'VALENCIA'DAKİ PROTESTOLARDA 1 KİŞİ ÖLDÜ'

Muhalefetteki İlerleyici Gelişim Partisi yetkililerinden Haydee Franco, bugün hükümet karşıtı grup tarafından saldırıya uğrayan askeri üssün yakınlarında düzenlenen protestoda yerel bir liderin vurularak öldüğünü belirtti. Franco, adının Ramon Rivas olduğunu açıkladığı kişinin, Valencia'da, askeri üssün 1,6 kilometreden az uzaklıktaki bir mesafede öldürüldüğünü ifade etti. Rivas'ın kaldırıldığı klinikte öldüğünün açıklandığı kaydedildi.

Valencia'nın çeşitli mahallerinde düzenlenen protestolarda, bazı göstericilerin saldırıyı düzenleyen gruba destek verdiği ileri sürüldü. Ulusal Muhafız Birliği, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

'KALKIŞMA BAŞLATILDI' BİLDİRİSİ

İktidar partisi lideri Diosdado Cabello, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hükümete sadık birliklerin kontrolündeki bir askeri üsse "terör" saldırısı düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Duyuru, bazıları silahlı, bir grup askeri üniformalı kişinin Carabobo eyaletinde kalkışma başlattıklarını açıklayan bir video yayınlamalarının ardından gelmişti. Videoda, kendini Yüzbaşı Juan Caguaripano olarak tanıtan bir kişi, başkaldırı çağrısına uymayan birimlerin askeri hedef olarak belirleneceğini kaydetmişti. Caguaripano, bunun bir darbe girişimi olmadığını, 'anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi için başlatılan sivil ve askeri bir eylem' olduğunu ifade etmişti.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 23:39
  1. Valencia
  2. darbe girişimi
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