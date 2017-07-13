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Darbe girişimi tüketicinin güvenini sarsmadı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası makro ekonomideki göstergelerin yanı sıra tüketicinin geleceğe dair güvenini yansıtan endeksler de alınan tedbirlerin etkisiyle hızla toparlandı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 13:55
Darbe girişimi tüketicinin güvenini sarsmadı

Geçen yıl temmuz ayında 67 seviyesinde olan tüketici güven endeksi, bu yıldan itibaren yükseliş trendine girdi ve haziranda 70 ile darbe teşebbüsü öncesi değerine ulaştı - Ekonomik güven endeksi de 2016 Temmuz ayında 98,7 iken, geçen ay 98,9 seviyesine yükseldi.

Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hükümetin aldığı tedbirler ve  atılan adımlarla, makro ekonomideki göstergelerin yanı sıra tüketicinin geleceğe  dair güvenini yansıtan endeksler de hızla toparlandı. 

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı  derlemeye göre, tüketici güven endeksi geçen yıl haziran ayında 69,4  düzeyindeyken, darbe teşebbüsünün yaşandığı temmuzda 67 düzeyine geriledi. Hemen  ardından ağustosta yüzde 74,4 seviyesine yükselen endeks ekim ayına kadar yüksek  seviyesini sürdürdü.

Geçen yıl kasım ayından itibaren dalgalı bir seyir izleyerek düşüş  gösteren güven endeksi, alınan tedbirlerin etkisiyle ocakta tekrar yükseliş  trendine girdi. Endeks bu yılın haziran ayında 70 değerine ulaştı.

Hane halkının maddi durum beklentisi endeksi de darbe girişiminin  yaşandığı dönemde 88,4 düzeyindeyken, bu yılın haziran ayında 90 seviyesine  çıktı. Bu artış, gelecek bir yıllık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi  olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Türkiye'de tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin  değerlendirmesini ortaya koyan ekonomik güven endeksi de geçen yıl temmuzda 98,7  iken, ağustostan itibaren dalgalı seyir izleyerek, şubat ayından itibaren ibreyi  pozitife çevirdi. Endeks en yüksek seviyesini 100,5 ile bu yılın mayıs ayında  görerek, haziranda 98,9 olarak gerçekleşti.

Söz konusu yükseliş trendi, reel kesim ve inşaat sektöründeki güven  endekslerinde de kendini gösterdi. Geçen yıl temmuz ayında 105,7 olan reel kesim  güven endeksi, 2017 haziran döneminde 108,8'e, inşaat sektörü güven endeksi de  83'den 86,7'ye çıktı.

ÜRETİM ENDEKSLERİNDE DE İBRE POZİTİFE DÖNDÜ

Geçen sene temmuzda reel sektörde üretimin dinamosu sayılan toplam  sipariş miktarı endeksi 94,4 iken, bu sene haziran ayında 99,1'e, mamul mal stok  miktarı da aynı dönemde 96,7'den 98,6'ya yükseldi. Sabit sermaye yatırım  harcamasını gösteren endeks bu dönemde 8,7 puan artışla 112,2 olarak kayıtlara  geçti. Genel iş durumuna ilişkin gidişatı gösteren endeks de 94'ten 111,4'e  ulaştı.

Mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğunu  gösteren endeks geçen yıl temmuzda 70,5 iken, bu yılın haziran döneminde 76,7'ye,  bireylerin bu mallara yönelik harcama yapma düşüncesi endeksi de 96,7'den 98,2'ye  çıktı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 13:55
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