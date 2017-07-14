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Darbe girişimi sonrası alınan tedbirler ekonomiyi hareketli tuttu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Darbe girişimi sonrası ekonomi kurumlarımızın aldığı tedbirler ve ekonomimizin sağlam temelleri sayesinde piyasalarda hızlı bir şekilde istikrar sağlandı" dedi.

14 Temmuz 2017 Cuma 12:32
Darbe girişimi sonrası alınan tedbirler ekonomiyi hareketli tuttu

Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) asker kılıklı militanlarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet tarafından yerle bir edildiğini söyledi.

Demokrasiye karşı gerçekleştirilen hain darbe girişiminin birçok alanda olumsuz gelişmelere sebep olduğunu belirten Ağbal, geçen senenin ilk yarısında gelişmekte olan ekonomilerden pozitif yönde ayrışarak yüzde 4,9 büyüyen Türkiye ekonomisinin, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle olumsuz etkilendiğini bildirdi.

"Maliye politikasıyla yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı destekledik"

Ağbal, darbe girişimi sonrası ekonomide bozulan güveni yeniden tesis etmek, üreticiyi ve tüketiciyi cesaretlendirmek için ağustos ayından itibaren ekonominin desteklenmesine yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anımsatarak, özel sektör yatırımlarını canlandırmak ve istihdamı artırmak için firmalara ilave teşvikler sağladıklarına işaret etti.

Ağbal, üretimin desteklenmesi ve talebin canlanmasına yönelik düzenlemelerin her biri için ayrı ayrı ve özel çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Maliye politikası ile bu dönemde yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyerek ekonomik büyümeye önemli bir katkı verme fonksiyonunu üstlendik. Darbe girişimi sonrası ekonomi kurumlarımızın aldığı tedbirler ve ekonomimizin sağlam temelleri sayesinde piyasalarda hızlı bir şekilde istikrar sağlandı ve 2016'nın son çeyreğinden itibaren Türkiye yeniden pozitif büyüme patikasına girdi. Bu yılın ilk çeyreğinde de beklentilerin üstünde, yüzde 5’lik güçlü bir büyüme performansı gösterdik. Reel kesim güven endeksi yüzde 110 seviyelerine çıktı. Üretim göstergelerindeki iyileşmeyle beraber, ihracat ve turizmde de yükseliş trendi başladı."

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 12:32
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