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Darbe girişimi sonrası 15 gün o görevi yürütmüş… Dikkat çeken gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2011-2015 yılları arasında ilçe jandarma komutanlığı yapan emekli Albay H.D., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. H.D.'nin darbe girişimi sırasında Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı olduğu ve darbenin ardından 15 gün vekaleten Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi.

19 Ocak 2018 Cuma 21:20
Darbe girişimi sonrası 15 gün o görevi yürütmüş… Dikkat çeken gözaltı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutan Yardımcısı olarak Bursa’da görevli olan H.D., darbenin ardından 15 gün boyunca vekaleten Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüttü. Bir süre önce emekli olan H.D., yerleştiği Bodrum’daki evinde bu sabah polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan H.D.’nin, işlemleri sonrası Bursa’ya sevk edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 21:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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