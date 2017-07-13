Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Emlak
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Dünya
Spor
Aktüel
Otomotiv
Sağlık
Medya
Yaşam
Eğitim
Biyografi
Tümü
Tarih
Hicri Yılbaşı
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
PKK adına para toplayan Alman vatandaşı yakalandı
FETÖ’nün yeni finans kaynağı ortaya çıktı!
200 milyar dolarlık dev satış!
Fiyatları düştükçe düştü! Neredeyse bedava...
Suikast timi sanıklarına 'idam sehpalı' karşılama
Yolcu otobüsünde yangın çıktı: Yaralılar var!
TSK'dan son dakika açıklaması! Öldürüldüler
"Fetö bir örgüttür, Nur cemaati değildir"
Tekirdağ'da Bylock operasyonu!
İdlib’de çifte saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var
STK'lardan 15 Temmuz bildirisi
Aylar sonra ortaya çıktı! Aynı masada görüntülendiler
Aracın vites kutusundan yılan çıktı!
Devletin okuluna iftira atmışlar
Gözaltına alınan yönetmenin evinden bakın kim çıktı!
K.Kore'de son 20 yılın en büyük depremi!
Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran konuşma
Nereye kadar... 23 milyon kişi göç için fırsat kolluyor
Yine şiddet... 'Kes şunun boğazını!'
O ülke şiddetli depremle sarsıldı
"Darbe girişimi olsa yine sokağa çıkarız"
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da TRT binası önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu parmağı kopan ve ayağına şarapnel isabet eden Adıyamanlı Ömer Ünlü, yaşadıklarını unutamıyor.
13 Temmuz 2017 Perşembe 12:19
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 12:19
Adıyamanlı Ömer Ünlü
fetö
15 temmuz
Ad Soyad
E-posta
Yorum Yaz
Bugünkü Akit
Siyaset
Erdoğan yasakçı Avrupa’yı topa tuttu!
Gündem
Devletin okuluna iftira atmışlar
Gündem
FETÖ’nün ‘Çalışkan’ militanı
Medya
Haçlı medyasının FETÖ yüzsüzlüğü
Gündem
Akit yazdı ‘mülakatlar’ iptal edildi
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Kıdem tazminatı fonu
Ahmet Can
Fazla para kazanarak yaşam alanını nasıl daraltabilirsiniz?
Ahmet Varol
ABD’nin iki yüzlü politikası
Ali Erkan Kavaklı
15 Temmuz ruhu ve şehitliğe koşanlar
Ali Karahasanoğlu
Gülen, böyle böyle itiraf edecek, darbe yaptığını!
Ali Osman Aydın
Popüler Müzik Sözlü Pornografidir
Atilla Özdür
Enflasyon kadar emekliye zam, ne boş laf!..
Hüseyin Öztürk
Cehennemden Çıkış
Mahmud Sami
Terörist Sever Hümanist!
Mehtap Yılmaz
Pensilvanya homosu ne istiyor Abdullah Gül’den?
Nurettin Veren
Bu millet, ihanete uğradığı zaman, durumdan vazife çıkarır
Son Eklenen Haberler
O üniversitede bomba alarmı.....
Polis, yaşlı ve hasta kadını elleriyle..
Sıcaktan bunalan köpeğin fıskiyeyle..
PKK adına para toplayan Alman..
Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
15 Temmuz şehitleri için 249 keklik..
FETÖ’nün yeni finans kaynağı ortaya..
Toprağın altından uyuşturucu çıkardılar
200 milyar dolarlık dev satış!
"1 dolara göğüslerindeki bayrağı,..
''Salatu Selam 15 Temmuz'un simgesi..
'Şehit olmak için yarışan bir ümmet..
Halı sahanın ortasında ölüm
"Hainlere ihanetin hesabını soracağız"
Fiyatları düştükçe düştü! Neredeyse..
Bakan Eroğlu'nu yakalamak isteyen..
"OHAL'in sınırlarını biz belirleriz"
15 Temmuz gecesi Kara Harp Okulu'nda..
Suikast timi sanıklarına 'idam..
"Darbe girişimi olsa yine sokağa..
Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
Gözaltına alınan yönetmenin evinden bakın kim çıktı!