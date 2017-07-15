Darbe girişimi gecesi Erdoğan'ın yanındaydı! En zor seçimi o yaptı

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesi ve yakın çalışma arkadaşları ile beraber Marmaris'teydi. Darbe girişimini öğrenen Erdoğan, hızla istanbul'a hareket etme kararı almıştı. O gece Erdoğan helikopterle havalimanına geçmiş oradan da uçakla İstanbul'a hareket etmişti.

Helikopterle havalimanına geçileceği an, orada bulunanlardan Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan için en zor seçimi yapma anı gelmişti. Çünkü helikopterde yeteri kadar yer yoktu. O an kritik bir karar veren Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın kahramanlık yaparak eşini ve kızını bıraktı.