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15 Temmuz gecesi işgal edilen uçuş kontrol kulesine Erdoğan pankartı asıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ’cü hainlerin işgal ettiği Atatürk Havalimanı uçuş kontrol kulesine Türk bayrağı ve üzerinde "Canımızı verdik, seni vermedik" yazan Erdoğan posteri asıldı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:28
15 Temmuz gecesi işgal edilen uçuş kontrol kulesine Erdoğan pankartı asıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı. Arslan Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde, havalimanında görev yapan muhabirlerin çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra havalimanı uçuş kontrol kulesi çalışanlarını ziyaret eden Arslan. "Burası bir gazi kule. O akşam Dalaman Havalimanı'ndan başlamak üzere olağanüstü gayretle çok başarılı bir iş yaptılar. Cumhurbaşkanımızın havalanmasından başlamak üzere, darbecileri, onların taraflarını yanıltmak için uyguladıkları metotlar, farklı kodlar kullanarak Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağını Çanakkale üzerinden buraya getirmek adına önemli bir süreç yaşadılar." diye konuştu. Daha sonra Atatürk Havalimanı uçuş kontrol kulesine Türk bayrağı ve üzerinde "Canımızı verdik, seni vermedik" yazan Erdoğan posteri asıldı.

Sabah

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:28
  1. Ahmet Arslan
  2. Atatürk Havalimanı
  3. uçuş kontrol kulesi
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