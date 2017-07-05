Darbe gecesi telefonuna servet değerinde teklif!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi FaceTime'dan darbecilere karşı direnişe çağırdığı telefonun gazeteci Hande Fırat özel radyo yayında o telefonla ile konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tarihi konuşmayı yaptığı telefonu Katar ve Suudi işadamlarının 250 bin dolar verdiğini ancak kabul etmediğini de belirten Fırat, Türk işadamlarının da talebi olduğunu söyledi.