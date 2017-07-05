Darbe gecesi telefonuna servet değerinde teklif!
15 Temmuz gecesi canlı yayından FaceTime ile Erdoğan'a bağlanan Hande Fırat'ın o telefonuna Suudi işadamının çeyrek milyon teklifini ardından Katar ve Türk işadamlarının da talip olduğu ortaya çıktı. Hande Fırat, telefonun akıbetini ise canlı yayında anlattı.05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi FaceTime'dan darbecilere karşı direnişe çağırdığı telefonun gazeteci Hande Fırat özel radyo yayında o telefonla ile konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tarihi konuşmayı yaptığı telefonu Katar ve Suudi işadamlarının 250 bin dolar verdiğini ancak kabul etmediğini de belirten Fırat, Türk işadamlarının da talebi olduğunu söyledi.