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Darbe gecesi telefonuna servet değerinde teklif!

15 Temmuz gecesi canlı yayından FaceTime ile Erdoğan'a bağlanan Hande Fırat'ın o telefonuna Suudi işadamının çeyrek milyon teklifini ardından Katar ve Türk işadamlarının da talip olduğu ortaya çıktı. Hande Fırat, telefonun akıbetini ise canlı yayında anlattı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:27
Darbe gecesi telefonuna servet değerinde teklif!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi FaceTime'dan darbecilere karşı direnişe çağırdığı telefonun gazeteci Hande Fırat özel radyo yayında o telefonla ile konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tarihi konuşmayı yaptığı telefonu Katar ve Suudi işadamlarının 250 bin dolar verdiğini ancak kabul etmediğini de belirten Fırat, Türk işadamlarının da talebi olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:27
  1. Hande Fırat telefon
  2. darbe gecesi telefonu
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