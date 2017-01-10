Darbe gecesi silahsız askeri öğrencilere af

Silahsız askeri öğrencilere af istendi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında paraşütle atlama eğitimi için Ankara'da bulunan 142 Hava Harp Okulu öğrencisi için önemli bir karar alındı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı idari inceleme sonucunda, bu öğrencilerin müfredatta yer alan eğitim için Ankara'da bulunduklarını, bu nedenle TSK'dan ihraç edilmemeleri gerektiğini belirterek ihraç kararlarının kaldırılmasını istedi.

Benzer durumda olan İstanbul'daki Harp Okulu öğrencilerinin ise silahlı ve teçhizatlı bir şekilde darbe günü kışladan dışarı çıktıkları için ihraç kararları kaldırılmadı.

11 Temmuz 2016'da, yani darbeden 4 gün önce, İstanbul'dan paraşüt eğitimi için Ankara'daki Kara Harp Okulu Komutanlığı'na, 142 Hava Harp Okulu öğrencisi gönderildi. Darbe günü bu öğrencilerin 91'i helikopterle silahsız ve teçhizatsız şekilde Etimesgut'a götürüldü. 51'i ise Harp Okulu'nda kaldı. Bu öğrencilerin hiçbiri darbe girişiminde yer almadı ancak darbe girişiminden sonra hepsi tutuklandı. Benzer bir durum, Yalova'da kampta bulunan öğrencilerin otobüslerle İstanbul'a götürülmesinde de yaşandı.

Ancak Ankara'dakiler ile İstanbul'dakiler arasında bir fark vardı. İstanbul'daki öğrencilere, darbeciler tarafından silah ve teçhizat dağıtılmıştı. Ankara'da Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na götürülen öğrencilerle ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığı da idari soruşturma yaparak bir rapor hazırladı. Öğrencilerin üzerinde silah, mühimmat, teçhizat yoktu. Kolluk kuvvetlerince toplanana kadar da darbe girişimine veya herhangi bir olaya karışmadıkları saptandı.

Darbe girişiminin ardından tutuklanan öğrencilerden 51'i hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame doğrultusunda Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hava Harp Okulu öğrencilerinin FETÖ ile irtibatlarının bulunup bulunmadığı, darbede görevlerinin olup olmadığı ve olaylara karışıp karışmadıkları yargılama sonucunda ortaya çıkacak.

Ancak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı önemli bir karar alarak bu öğrencilerin TSK'dan ihraç kararlarının kaldırılmasını istemiş oldu. Harp okulları kapatıldığı için bu öğrenciler artık Silahlı Kuvvetler'e dönemeyecekler fakat YÖK'e bağlı diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri için ihraç edilmemiş olmaları gerekiyor. İhraç edilenler, sivil üniversitelere kabul edilmiyor.

'ANKARA'YA ÖZELLİKLE GETİRİLDİLER'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, Hava Harp Okulu Komutanlığı tatbiki eğitim kampı faaliyetleri kapsamında 3. sınıf öğrencisi Harbiyelilere, Yuvarlak Kubbe Temel Paraşüt Eğitimi'nin Ankara'da ilk kez verildiği, 51 Hava Harp Okulu öğrencisinin, darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz'da bu eğitim için Ankara'daki Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda bulundukları belirtildi. İddianamede, 22 Haziran 2016 tarihli, paraşüt atlayışları konulu emrin darbe girişiminin ardından tutuklanan Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan tarafından imzalanarak ilgili komutanlıklara gönderildiği bildirildi.

Kara Harp Okulu'nda subaylara atış yaptırmak üzere mühimmatın atış günlerinde alındığı, artan mühimmatın ise aynı gün depoya teslim edildiği belirtilen iddianamede, buna karşın Kurmay Yarbay Ümit Gençer'in 18 Temmuz'da atış yapılacağı bahanesiyle yazılı emir verdiği ve darbe günü, çalışma odasında 2 bin 250 mermiyi muhafaza ettiği ifade edildi.