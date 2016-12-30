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Darbe duruşmasında önemli gelişme!

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 25'i tutuklu 29 polisin Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda yargılandığı davada savcı, 4 polisin tahliyesini istedi.

Darbe duruşmasında önemli gelişme!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:46
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Davanın dördüncü duruşması başladı. Mahkemeye ulaşan belgeleri okunduktan sonra müdahillik talepleri alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Maliye Hazinesi avukatları suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle davaya katılma talebinde bulundu. 15 Temmuz Derneği ile Hukukçular Derneği de katılma talebinde bulundu.

EMNİYET VE HAZİNENİN KATILMA TALEBİNİN KABUL EDİLMESİ TALEP EDİLDİ

Daha sonra talepler hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, suçtan zarar gördükleri ihtimalini dikkate alarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile Maliye Hazinesi'nin davaya müdahil olarak katılma talebininin kabul edilmesini talep etti. Savcı, 15 Temmuz Derneği ile Hukukçular Derneği'nin katılma talebinin ise derneklerin faaliyetlerini içerir belgelerin incelenmesinden sonra kattılma taleplerinin değerlendirilmesini istedi. Ertan Er isimli kişinin katılma talebi ise suçtan zarar görme ihtimaline dair dosyada delil bulunmadığından reddedilmesini talep etti.

4 SANIĞIN TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Savcı ayrıca tutuklu sanıklar, Ali Bozan, Samet Durak, Emre Çatalbaş ile Semih Yüksel'in mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirdikleri sürenin dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmesini ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. Duruşma sanık avukatların talep ve beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

 
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