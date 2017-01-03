Darbe destekçisi Arakan için toplandı

Başkent Kahire'de düzenlenen "Myanmar vatandaşları için insani ve çağdaş diyalog" başlıklı konferansa Müslüman, Budist, Hindu ve Hristiyan temsilcilerin yanı sıra Myanmar'ın Kahire Büyükelçisi Myint Lwin ve eski Sudan Devlet Başkanı Abdurrahman Swar Ez-Zeheb katıldı.
Ezher Şeyhi Tayyib, açılış konuşmasında özellikle gençlerin vatandaşlık kültürünü yaymaları gerektiğini belirterek Myanmar halkına nefreti bir kenara bırakma çağrısı yaptı.
Hatırlanacağı üzerine Tayyip, Mısır'da 2013 yılında meydana gelen Darbeye destek vererek, Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesine açıkça destek vermişti.