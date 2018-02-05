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ABD'den Venezuela'ya 'petrol ihracatını kısıtlama' tehdidi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, seçimle ilgili sorunlar yaşamaya devam eden Venezuela'dan petrol ihracatına kısıtlama getirebileceklerini bildirdi. Tillerson geçen hafta da darbe imasında bulunmuştu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 08:48
ABD'den Venezuela'ya 'petrol ihracatını kısıtlama' tehdidi

Arjantin ziyaretinde Venezuela'daki gündeme ilişkin açıklamalar yapan Tillerson'a göre ABD, Venezuela ile petrol alışverişini sınırlandırabilir.

Amerikan medyasına açıklama yapan Tillerson, ABD'nin Venezuela'da "adil, serbest ve kanıtlanabilir" seçimler yapılması konusuna çok önem verdiğini ve bu ülkedeki krizin sona ermesini istediğini kaydetti.

Tillerson bununla beraber, ABD'nin en büyük 3'üncü petrol tedarikçisi konumundaki Venezuela'ya uygulanabilecek herhangi bir yaptırım veya kısıtlamanın Amerikan petrol endüstrisine zarar vermemesi için de hassas davranacaklarını ifade etti.

ABD yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun siyasal yöntemleri ve seçimle ilgili adımlarını eleştirmeye devam ettiğini vurgulayan Tillerson, Venezuela halkı zarar görmeden Maduro yönetimine ekonomik yaptırımlar getirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

DARBE İMASINDA BULUNMUŞTU

Tillerson, Latin Amerika seyahatinden önce Texas Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Venezuela'da ordunun Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirebileceğini ileri sürmüştü. ABD Dışişleri Bakanı, ABD'nin rejim değişimini desteklemediğini ve ellerinde planlanmış herhangi bir eyleme dair istihbarat bulunmadığını savunsa da Venezuela'da askeri darbe olabileceğini aktarmıştı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 08:48
  1. ABD
  2. Venezuela
  3. petrol
  4. darbe

YORUM YAZ

  • AbdoAbdo2 sa önce
    Çıban başı israelin sömürge p..çi abd istiyorki tüm ülkeler önünde eğilsin köle olsun.
  • nn2 sa önce
    iğrençolmaya basladilar her ülkeden tepme vurulması gerekli
  • ihsanihsan2 sa önce
    eşkiya abd bqaşkasının ülkesindfen sana ne sana ...yemek düşer
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