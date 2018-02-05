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Darbe çağrısı yapan Amerika'dan yeni tehdit

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, seçimle ilgili sorunlar yaşamaya devam eden Venezuela'dan petrol ihracatına kısıtlama getirebileceklerini bildirdi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 08:43
Darbe çağrısı yapan Amerika'dan yeni tehdit

Arjantin ziyaretinde Venezuela'daki gündeme ilişkin açıklamalar yapan Tillerson'a göre ABD, Venezuela ile petrol alışverişini sınırlandırabilir.

Amerikan medyasına açıklama yapan Tillerson, ABD'nin Venezuela'da "adil, serbest ve kanıtlanabilir" seçimler yapılması konusuna çok önem verdiğini ve bu ülkedeki krizin sona ermesini istediğini kaydetti.

Tillerson bununla beraber, ABD'nin en büyük 3'üncü petrol tedarikçisi konumundaki Venezuela'ya uygulanabilecek herhangi bir yaptırım veya kısıtlamanın Amerikan petrol endüstrisine zarar vermemesi için de hassas davranacaklarını ifade etti.

ABD yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun siyasal yöntemleri ve seçimle ilgili adımlarını eleştirmeye devam ettiğini vurgulayan Tillerson, Venezuela halkı zarar görmeden Maduro yönetimine ekonomik yaptırımlar getirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Tillerson, Latin Amerika seyahatinden önce Texas Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Venezuela'da ordunun Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirebileceğini ileri sürmüştü. ABD Dışişleri Bakanı, ABD'nin rejim değişimini desteklemediğini ve ellerinde planlanmış herhangi bir eyleme dair istihbarat bulunmadığını savunsa da Venezuela'da askeri darbe olabileceğini aktarmıştı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 08:43
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