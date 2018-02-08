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Darbe beklemediği yerden geldi! İsrail polisi...

İsmi yolsuzluklarda anılan terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde polis darbesiyle koltuğundan indirilme tehdidiyle karşı karşıya.

08 Şubat 2018 Perşembe 12:10
Darbe beklemediği yerden geldi! İsrail polisi...

İsrail Koalisyon Başkanı Dudi Amsalem, “İsrail polisi tarafından başbakanı devirme teşebbüsü var. Polis, Başbakanı şahsi bir düşman olarak görüyor ve düşürmeye teşebbüs ediyor.” dedi.

Komiser Roni Alsheikh, dün Kanal2’de verdiği röportajda, “Güçlü bir figür, başbakan hakkındaki soruşturmaları yürüten polis memurları hakkında bilgi toplayan bir ajan tuttu” dedi.

Alsheikh’in sözlerini ayaklanma olarak yorumlayan Koalisyon Başkanı Dudi Amsalem, bu sabah Ordu Radyosu’nda İsrail polisini ayaklanma teşebbüsüyle suçladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Facebook’tan yayınladığı mesajda İsrail polisinin peşine ajan taktığı iddialarına sert tepki gösterdi.

Kaynak: Haber 7

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 12:10
  1. Binyamin Netanyahu
  2. İsrail
  3. İsrail Koalisyon Başkanı Dudi Amsalem

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