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Dar gelirli vatandaşlara ev müjdesi!

Aile Bakanlığı, dar gelirli vatandaşları 270 ay taksitle, kefilsiz-peşinatsız ev sahibi yapıyor.

26 Haziran 2017 Pazartesi 21:38
Dar gelirli vatandaşlara ev müjdesi!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bakanlık'a bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile TOKİ arasında imzalanan protokolle 2009'da başlatılan 'Sosyal Konut Projesi' ile maddi durumu yetersiz binlerce vatandaş ev sahibi oldu.

Toplam 33 bin 337 konutun planlaması yapılırken, bu konutların 31 bin 277'si yoksul durumdaki vatandaşlara teslim edildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamındaki dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesini amaçlayan destekte, vatandaşlara 270 ayda borçlarını geri ödeme imkanı tanınıyor.

Kefil ya da proje başlangıcında 'peşinat' talep edilmiyor.

Kaynak: Takvim

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 21:38
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