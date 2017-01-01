DAP Yapı'dan İzmirlilere fiyat avantajlı fırsat

Gayrimenkul sektörünün önde gelen markalarından DAP Yapı İzmir'deki ilk projesinde konserli tanıtımlar yapacak. İzmir Bornova'da Atatürk Stadı'nın hemen yanında hayata geçirilecek olan ‘DAP İzmir’ projesi lansmanı, 22 Ekim Pazar akşamı gerçekleşecek. Proje alanında yapılacak organizasyonda Ebru Gündeş sahne alacak.

199 bin TL’den başlıyor

30 ve 31 katlı 2 blokta toplam 707 daireden meydana gelecek DAP İzmir projesinde 1+0, 1+1, 2+1 ve 3+1 tipinde daireler yer alacak. 450 milyon TL’lik yatırımla hayata geçecek olan projede daire fiyatları ise 199 bin TL’den başlıyor. DAP Yapı, proje kapsamında peşin alımlarda yüzde 8 indirim uyguluyor. Yüzde 5 peşinle 36 aya kadar şirket içinde senetle ödeme seçeneği de bulunan projede banka kredisiyle 120 aya kadar 0,99 faiz oranıyla ödeme seçenekleri de sunuluyor.