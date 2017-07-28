Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Emlak
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Dünya
Spor
Aktüel
Otomotiv
Sağlık
Medya
Yaşam
Eğitim
Biyografi
Tümü
Tarih
Hicri Yılbaşı
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Tarihi çınar devrildi!
Tamirciler doldu taştı! Cam sıkıntısı başladı...
Kadrolu pravaktör o kadının 26 yıl hapsi isteniyor
Gündeme oturan fotoğraf! Suların altında kalan...
TFF yeni hocayla görüşmelere başladı!
Terim'e büyük şok! İsmi oradan kaldırıldı...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yüzde 20 zam geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Destici'ye telefon
Hindistancevizi suyu zayıflatıyor!
İspanya'da tren kazası 48 yaralı
İSKİ'den beklenen duyuru geldi!
Mekke'ye ikinci balistik füze saldırısı girişimi
İsrail'den Mescid-i Aksa açıklaması
Hulusi Akar'dan, 2 ile denetleme
Maliye Bakanlığından maaşları artıracak iki...
Sağlıkta tek kullanımlık aletler defalarca kullanılıyor!
Ankara'da dehşet! Böyle kin, intikam görülmedi...
Fırtınada yaralanan 10 kişinin tedavisi...
Şırnak'ta çatışma!
Türkiye’ye Mescid-i Aksa mesajı
Dans ederek çöp toplayan işçiler gülümsetti
Çöp toplayan işçilerin işlerini yaptıkları anlarda dans etmesi arkadaki araç sürücüsünün dikkatinden kaçmadı. Görüntüler cep telefonu kamerasına kaydedilirken, işlerini severek yapan işçiler de izleyenleri gülümsetti.
28 Temmuz 2017 Cuma 10:19
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 10:19
çöp
işçi
dans
Ad Soyad
E-posta
Yorum Yaz
Bugünkü Akit
Gündem
Türkiye’ye Mescid-i Aksa mesajı
Siyaset
CHP’li belediyeler isyan ettiriyor
Gündem
Sezaryenle doğum anneliğe ihanettir!
Gündem
Aksa’ya koştular
Gündem
600 milletvekili illere dağıtıldı
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
FETÖ’nün gizli kankası ve...
Ahmet Gülümseyen
Yumruk atan Milli Takım’dan gönderiliyor/gidiyor!..
Ahmet Varol
Gündemden notlar
Ali Karahasanoğlu
Cumhuriyet’çiler tahliye de olsa, kamu vicdanında mahkumdur!
Av. Yaşar Baş
Balkan turumuz devam ediyor
Faruk Erzen
Bu yönetimle yeni hoca kim olursa olsun bir şey değişmez!
Hüseyin Öztürk
401 Yıl 3 Ay 6 Gün
Kenan Alpay
Yorulan Çekilmez, Yozlaşan ve Kibirlenen Vazgeçmez
Mahmud Sami
Çağrı
Mehtap Yılmaz
Filistin soykırımına susan Müslüman liderlere!
Merve Kavakçı
Her şey planlandığı gibi mi...
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Bir daha 15 Temmuzların yaşanmaması için yapılması gerekenler
Şevki Yılmaz
“Birbirimize Allah’ın nuruyla bir bakabilsek!”
Süleyman Önsay
Âhiret Günü ve Âhirete İman (*)
Vehbi Kara
İngiliz Papazın Sorduğu Sorular
Yavuz Bahadıroğlu
Hayatı fark etmeden yaşıyoruz...
Son Eklenen Haberler
Tarihi çınar devrildi!
'Samanlık devrimcisi' Ertuğrul..
Tamirciler doldu taştı! Cam sıkıntısı..
Kadrolu pravaktör o kadının 26 yıl..
Gündeme oturan fotoğraf! Suların..
TFF yeni hocayla görüşmelere başladı!
Terim'e büyük şok! İsmi oradan..
Yatmamaya çare mi var? Burada ne..
Dikkat sizin de başınıza gelebilir!..
İbrahim Kalın müjdeyi verdi: Bu iş..
Üst düzey PKK'lı teslim oldu!
FETÖ o kıtadaki ülkelerde yeni üsler..
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yüzde 20..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa..
Trabzonspor'da yılın bombası Sissoko
Jandarma vatandaşla el ele horon tepti
O ülkede başbakanı görevden alındı!
Bir tencere makarnayı çiğnemeden yuttu!
Hortum ile rodeo yaptı
Dans ederek çöp toplayan işçiler..
Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
İlahi adalet! ABD askerleri tek tek intihar ediyor
Cezaevinden firar eden Nişanyan...
Hindistan'a cihat ilan edildi