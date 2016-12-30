Danny Blind'den van Persie için şok sözler!

Uzun süredir kadroya davet edilmeyen van Persie konusunda bir pişmanlığı olmadığını belirten Blind, "Hollanda futbolu için harika şeyler yapmış olabilir. 2015'teki Kazakistan maçında onu ilk defa yedek oturttum. 3 gün sonraki Çek maçında da keza. Bence 11'de fit oyuncular oynamalı. Bu durumu Robin'e de anlattım" diye konuştu.

O dönem Vincent Janssen'in formda olduğunu ve ona görev verdiğini söyleyen Hollandalı teknik adam, "Ekibim ve ben şu anda van Persie'yi yakından takip ediyoruz. Haftalık toplantılarımız var, her oyuncuyu izliyoruz. van Persie son dönemde pozitif işler yaptı. Ama yine sakatlandı. Mesela Feyenoord maçında çok iyi değildi. Bir forvet olarak oyun içinde daha aktif olmalısınız" ifadelerini kullandı.

Son olarak 13 Ekim 2015'teki Çek Cumhuriyeti mücadelesinde forma giyen Robin van Persie daha sonra aday kadroya çağrılmadı.