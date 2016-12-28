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Danıştay'dan şaşırtan İmam Hatip Lisesi kararı

Valiliklere İmam-Hatip Lisesi açma yetkisi veren yönetmeliğin iptali için Konya'da Eğitim-İş Genel Başkanı Mehmet Balık tarafından açılan dava karara bağlandı.

Danıştay'dan şaşırtan İmam Hatip Lisesi kararı
Eklenme: 28 Aralık 2016, 21:32
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Danıştay, Valiliklere İmam-Hatip Lisesi açma yetkisi veren yönetmeliğin iptali için Konya'da Eğitim-İş Genel Başkanı Mehmet Balık tarafından açılan dava karara bağladı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Mehmet Balık yaptığı açıklamada, Danıştay yönetmeliği iptal ettiğini, ayrıca okulların isimleri de değiştirilemeyeceğini, karar emsal niteliğinde olduğunu söyledi.

Danıştay, okulların imam hatiplere dönüşümü konusunda önemli bir karar aldı. Danıştay, valiliklerin okulları istediği zaman imam hatip liselerine dönüştürmesine izin veren yönetmeliği iptal etti. Ayrıca okul isimlerinin keyfi olarak değiştirilmesi de Danıştay’ın kararında hukuka aykırı bulundu. Bu kararla birlikte, okulların ismi valilik tarafından değiştirilemeyecek.

Eğitim İş Başkanı Mehmet Balık, yaptığı yazılı açıklamada Eğitim-İş olarak, Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı olarak düzenlenen yönetmelikte valiliklere imam-hatip açma yetkisi veren yönetmelik hükmünün ve Konya Valiliği kararı ile Konya'da çok sayıda okulun imam-hatibe dönüştürülmesinin iptali için dava açtıklarını söyledi. Balık açıklamasında şu ifadelere yen verdi: "Açtığımız bu davada Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, bu okulların, Valilikler tarafından keyfi olarak açılabilmesine olanak sağlayan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin ilgili maddesini iptal etmiştir. İptal gerekçesinde ise öncelikle bu okul açma yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda olduğuna, Valiliklerce gelişigüzel şekilde bu okulların açılamayacağına ve Bakanlığın da bu okulların açılmasına karar verirken mevcut ihtiyaçları ve gereklilikleri dikkate almak zorunda olduğuna işaret etmiştir. Bununla birlikte gereklilik, ihtiyaç ve talep olmaksızın Konya ilinde açılan 8 adet imam-hatip ortaokulunun hukuka aykırı şekilde açıldığına hükmetmiştir.”

OKUL İSİMLERİ DEĞİŞMEYECEK

Yine bu karar bir başka önemli hususu daha içerdiğini belirten Balık, şöyle devam etti: “Bilindiği üzere okul isimleri gündelik siyasetin karşılığı olarak sürekli şekilde değiştirilmektedir. Özellikle de Cumhuriyetçi kimliği ile bilinen kimselerin adının verildiği okulların ismi sürekli olarak değiştirilmektedir. Yine aynı dava içerisinde Konya Selçuklu'da bulunan İsmail Hakkı Tonguç İmam Hatip Ortaokulu'nun ismi Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu olarak, Mustafa Necati İlkokulu'nun ismi ise Cemil Meriç İlkokulu olarak Valilik kararı ile değiştirilmiştir. Sendika olarak buna karşı çıkmış ve neden bu isimlerin değiştirildiği sorusunu sormuştuk. Tamamıyla keyfi ve hiçbir gerekçeye dayanmayan bu isim değişikliğinin hukuka aykırı olduğunu, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Ulu Önderimiz M. Kemal Aktatürk 'ün Milli Eğitim Bakanlığını da yapmış olan Mustafa Necati'nin ve bu ülkenin Milli Eğitim Sisteminin her taşında imzası olan İsmail Hakkı Tonguç isminin okullardan silinemeyeceğini ifade ettik. Nitekim Danıştay'da bu gerekçeleri haklı görerek keyfi şekilde yapılan bu isim değişikliğinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiş ve yürütmenin durdurulması kararı vermiştir.”

“GELİŞİ GÜZEL İMAM HATİP AÇILMAYACAK”

Bu kararın emsal nitelikte bir karar olduğunun altını çizen Balık, “Bu karar sonrasında artık öncelikle Valiliklerce gelişigüzel şekilde imam-hatip açılamayacak ve Milli Eğitim Bakanlığı da bu okulların açılmasına karar verirken mevcut talepleri, ihtiyaçları ve gereklilikleri dikkate almak zorunda olacaktır. Konya'da Valilik kararlarıyla açılan imam-hatip ortaokullarının da hukuka aykırı şekilde açıldığı tespit edilmiştir. Mustafa Necati ve İsmail Hakkı Tonguç tabelaları tekrar ait olduğu yere asılacaktır” dedi.

 
EtiketlerDanıştay İmam Hatip Lisesi kararıKonya Eğitim-İşValiliklere İmam-Hatip Lisesi açma yetkisi veren yönetmelik
HABER YORUMLARI
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Murat bülbül

Biz de milli eğitim bakanlığı yolu ile daha çok ihl açarız, oldu mu?

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yuksel

Dogru bir karar, IHL acmak icin valiliklerde bir cok sorun ve zorluklar cekiliyordu, Milli egitim Bakanligi subeleri olan, Il-Ilce Milli egitim mudurluklerince gerek goruldugunde IHL okullari ulkemizin her kosesinde rahatlikla acilabilecek artik. Isim mi? Adi IHL olduktan sonra farketmez... sayin Balik iyi is cikartmis...

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Sonic

Tebrikler eğitim iş

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