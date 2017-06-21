İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Danıştay saldırısı dosyası 'Ergenekon' davasından ayrıldı

"Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ile eski komutanlar Çiçek, Iğsız ve Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosya ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 17:27
Danıştay saldırısı dosyası 'Ergenekon' davasından ayrıldı

"Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosya ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi.

  • 'Ergenekon' davası yeniden başladı

 

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde mahkeme heyeti, taleplere ilişkin ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, "İnternet andıçları" ve "İrticayla mücadele eylem planı" çalışmalarının bilgileri dahilinde olduğu iddia edilen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Heyet ayrıca, aralarında Danıştay saldırısını gerçekleştiren hükümlü Alparslan Arslan ile silah temin eden 4 kişi hakkındaki dosyanın da ayrılmasına hükmederek, duruşmayı 7 Eylül'e erteledi.

 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 17:27
  1. Dursun Çiçek
  2. Ergenekon
  3. İlker Başbuğ
  4. Daniştay saldırısı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    1. Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile..
    3. Erdoğan, Suud kralı ile görüştü
    4. Türk askerleri Katar için yola çıktı
    5. Türk askeri Katar'a gidiyor
    6. Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor
    7. Türkiye Suriye'de iki grubu..
    8. Suriye’de doğu cephesinin düğümü: Deyr..
    9. Esed askerleri Esir alındı...
    10. Türk tankları bugün o noktada..
    11. Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik..
    12. PKK'ya EYP'li saldırı
    13. Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz..
    14. Serveti gittikçe erimeye başladı...
    15. Sırrı hala çözülemedi.. Son olarak..
    16. Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı..
    17. Gül: Hükümetimiz olarak…
    18. Türkiye'nin hedefindeki kent: Tel Rıfat
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. O Ülkede Teravih namazı rekoru
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!